Động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Nhật Bản, cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, Nhật Bản.

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra vào khoảng 16h29 ngày 28/7 (giờ địa phương), làm rung chuyển tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới mặt biển.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau khi cơn địa chấn này.

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, Nhật Bản. Ảnh: NHK.

Theo Japan Times, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho vùng biển Ariake và Yatsushiro, kêu gọi người dân tránh xa biển và bờ biển. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ, không có nguy cơ sóng thần nào xảy ra ngoài khu vực bờ biển địa phương.

Công ty Đường sắt Kyushu cho biết dịch vụ trên tất cả chuyến tàu của họ, bao gồm cả tuyến Kyushu Shinkansen, đã bị tạm ngừng do trận động đất.

Công ty Điện lực Kyushu chưa phát hiện bất kỳ bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Genkai ở tỉnh Saga hay nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima. Họ cũng cho biết mức độ phóng xạ xung quanh các nhà máy này không thay đổi.

Trước đó, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ở miền bắc Nhật Bản vào ngày 25/6 nhưng không gây thương vong hay thiệt hại lớn nào.

Ngày 20/4/2026, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở miền bắc nước này, làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở Tokyo và khiến ít nhất 10 người bị thương.

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