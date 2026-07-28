Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump lên tiếng về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran

“Chúng ta đang có những cuộc đàm phán tốt đẹp (với Iran). Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.

An An (Theo AP)

Hai quan chức khu vực, giấu tên khi thảo luận về các cuộc đàm phán kín cho biết, các nhà trung gian do Qatar và Pakistan dẫn đầu đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran để quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vốn sụp đổ sau khi căng thẳng leo thang gần đây, AP đưa tin.

Không có cuộc tấn công nào trong 3 ngày qua

Cả Mỹ và Iran đều không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công nào trong 3 ngày qua sau hai tuần giao tranh bùng phát dẫn đến mối lo ngại ngày càng tăng về việc quay trở lại cuộc chiến toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran đã yêu cầu thêm các cuộc thảo luận, song Tehran tuyên bố hiện không có cuộc đàm phán trực tiếp nào (với Mỹ) đang diễn ra.

Về phần mình, Tổng thống Trump lạc quan về khả năng hai nước sẽ đạt được "điều gì đó".

"Chúng ta đang có những cuộc đàm phán tốt đẹp (với Iran). Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ có khả năng cao là sẽ có điều gì đó xảy ra. Và nếu có thì tốt. Nếu không, chúng ta sẽ quay lại những gì chúng ta đã làm vài ngày trước", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 27/7.

aptttrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Người phát ngôn quân đội Tehran cho biết trên truyền hình nhà nước Iran hôm 26/7 rằng sau khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tehran cũng tạm dừng trả đũa.

Iran và Oman thảo luận cơ chế quản lý eo biển Hormuz

Một trong những quan chức khu vực nói với AP hôm 27/7 rằng tiến trình đạt được trong nỗ lực hòa giải là "đáng kể". Ông cho biết các nhà trung gian hòa giải đang làm việc với Iran và Oman về một cơ chế quản lý việc di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei cho biết, trong một cuộc họp báo ở Tehran hôm 27/7 rằng "các bên trung gian có thể chuyển lời nhắn từ phía Mỹ đến chúng tôi", nhưng chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào.

Ông cho biết thêm vào ngày 24 và 25/7, Iran và Oman đã thảo luận về cách quản lý giao thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

aptauchodauiran.jpg
Một số tàu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các cơ chế để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trong khi tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của cả 2 quốc gia ven biển, cũng như an ninh và lợi ích quốc gia của Iran”, ông Baghaei cho biết. Ông nhấn mạnh rằng tuyến đường thủy này vẫn đóng cửa.

Tehran khẳng định thỏa thuận tạm thời với Mỹ (đạt được hồi tháng 6/2026) cho phép họ quản lý hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thủy này và có khả năng thu phí, đồng thời Tehran phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ một tuyến đường đi thay thế gần Oman. Trước khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2/2026, eo biển này mở cửa cho tất cả phương tiện vận chuyển mà không thu phí.

Hôm 27/7, quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa hải quân mới được tái áp đặt đối với Iran vẫn được duy trì, với 17 tàu thương mại bị chuyển hướng, 2 tàu bị vô hiệu hóa và 2 tàu bị khám xét.

Theo thông báo của một cơ quan hàng hải do Hải quân Mỹ giám sát hôm 26/7, lưu lượng vận tải thương mại qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp nhất trong 3 tuần, đồng thời cho biết thêm không có vụ tấn công mới nào được xác nhận trong 72 giờ qua.

Trong khi đó, mối lo ngại ngày càng gia tăng về hoạt động vận chuyển hàng hóa qua một tuyến đường thủy quan trọng khác trong khu vực, eo biển Bab al-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ. Tuần trước, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ả Rập Xê Út tại eo biển này và đã bắn vào ít nhất 1 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út.

Dù vậy, theo cơ quan hàng hải, lưu lượng giao thông qua cửa biển Bab el-Mandeb vẫn ổn định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran #Tổng thống Trump #đàm phán Mỹ - Iran #xung đột Mỹ - Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ tạm ngừng tấn công Iran, Tehran dừng đáp trả

Sau khi Mỹ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, Tehran cũng tạm dừng đòn tập kích trả đũa nước này.

AP đưa tin, Mỹ đã tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran ngày thứ hai liên tiếp hôm 26/7 và Tehran cũng thông báo dừng đòn tập kích trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Hiện chưa rõ lý do Mỹ đưa ra quyết định như vậy sau khi nhắm mục tiêu vào các khu vực ven biển và cơ sở hạ tầng của Iran trong một cuộc leo thang kéo dài gần 2 tuần qua, bắt nguồn từ việc Tehran bắn vào các tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu hàng cố vượt lệnh phong tỏa cảng biển Iran

Quân đội Mỹ đã khai hỏa vào một tàu hàng cố vượt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

AP dẫn lời Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, ngày 24/7 cho biết, lực lượng nước này đã vô hiệu hóa tàu M/T Lavine ở Vịnh Oman sau khi con tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa ít nhất 4 lần.

"Thủy thủ đoàn của tàu đã được cảnh báo nhưng không tuân lệnh. Sau đó, quân đội đã bắn vào phòng máy của tàu", ông Hawkins nhấn mạnh. Được biết, đây là tàu thương mại thứ hai bị vô hiệu hóa kể từ khi quân đội Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao Mỹ dọa tấn công Núi Pickaxe ở Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đe dọa sẽ tấn công Núi Pickaxe, nơi một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran được cho là đang được xây dựng.

AP đưa tin, Tổng thống Trump nhiều lần dọa tấn công một cơ sở hạt nhân đang xây dựng nằm sâu dưới lòng đất của Iran. Địa điểm này được biết đến với tên gọi Kuh-e Kolang Gaz La, hay Núi Pickaxe, nằm ở phía nam cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác những gì được đặt tại Núi Pickaxe, vì cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc chưa từng được tiếp cận địa điểm này. Tuy nhiên, hôm 21/7, tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận khả năng Iran có thể đã chuyển các máy ly tâm đến đó, có thể ở độ sâu mà ngay cả những quả bom mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ cũng khó lòng phá hủy được.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới