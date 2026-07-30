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Quân sự - Thế giới

Thương vong mới nhất trong trận động đất mạnh ở Nhật Bản

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 62 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Nhật Bản.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tính đến sáng 30/7, ít nhất 18 người được xác định đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter tại khu vực Kumamoto trên đảo Kyushu chiều 28/7. Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết thêm, ít nhất 62 người khác bị thương, trong đó 6 nạn nhân bị thương nặng.

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Nhiều tòa nhà đổ sập xuống phương tiện ở Yatsushiro, Nhật Bản, ngày 29/7/2026. Ảnh: AP/Hiro Komae.

Một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, nơi hàng nghìn người đang có mặt khi động đất xảy ra. Công ty cho biết khoảng 3.000 khách hàng đã được sơ tán đến bãi đậu xe trước khi một vụ nổ khí gas xảy ra ở khu vực khác của trung tâm thương mại, nơi vẫn còn một số người đang làm việc.

Tầng hai của trung tâm thương mại bị sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt. Theo Chủ tịch Aeon, Akio Yoshida, 4 người đã thiệt mạng tại hiện trường vụ sập tòa nhà, trong khi 3 người vẫn mất tích.

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Trung tâm thương mại Aeon Mall bị hư hại sau trận động đất ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo/AP.

Các đoạn video được ghi lại tại trung tâm thương mại cho thấy một phần trần nhà sập xuống, mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân.

Các quan chức Kumamoto cho biết, gần 34.900 hộ gia đình vẫn chưa có điện và khoảng 15.000 hộ chưa có nước sinh hoạt. Hơn 8.800 người đang phải tạm thời "lánh nạn" ở hơn 400 nơi trú ẩn.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tham gia cùng lực lượng cứu hộ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản hôm 28/7/2026

Nguồn video: VTV
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