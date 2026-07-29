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Quân sự - Thế giới

Nhật Bản 'chạy đua với thời gian' giải cứu nạn nhân trong động đất

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết 13 người được tìm thấy đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Nhật Bản.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết, tính đến sáng 29/7, 13 người được tìm thấy đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter làm rung chuyển đảo Kyushu chiều 28/7. Số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, khi hàng chục người vẫn còn mất tích sau cơn địa chấn.

Bà Takaichi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông với người thân của họ, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có để cứu sống càng nhiều người càng tốt.

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Trận động đất đã làm sập tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/AP.

Theo Sở cứu hỏa tỉnh Kumamoto, trận động đất đã làm sập tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

"Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tham gia cùng các nhân viên cứu hộ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại một trung tâm mua sắm bị hư hại nặng trong động đất và đang cung cấp nước, thực phẩm cũng như những nhu yếu phẩm khác đến các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng", bà Takaichi cho hay.

Theo thông báo từ đội cứu hộ khẩn cấp Kumamoto, một ống khói tại nhà máy Yatsushiro của công ty Nippon Paper Industries Co. bị sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu, và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm và giải cứu càng nhiều người càng tốt”, Thủ tướng Takaichi nói.

Nhiều công ty sản xuất lớn ở Kyushu tạm ngừng hoạt động vào ngày 28/7 nhưng không phát hiện thiệt hại lớn nào và dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 29/7.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Nhật Bản ngày 28/7

Nguồn video: VTV
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