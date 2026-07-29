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Quân sự - Thế giới

Hình ảnh trung tâm thương mại đổ sập trong động đất ở Nhật Bản

Tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima, đảo Kyushu, Nhật Bản, bị sập trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, khiến nhiều người mắc kẹt.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Kyushu của Nhật Bản chiều ngày 28/7 và làm sập một phần của trung tâm thương mại Aeon Mall, khiến hàng chục người mất tích hoặc bị thương, theo các quan chức và truyền thông địa phương. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành nhưng nhanh chóng được dỡ bỏ.

"Tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall tại thị trấn Kashima đã bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Khoảng 20 đến 30 nhân viên được cho là mất tích, trong khi một số người khác đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện", hãng Kyodo dẫn lời cảnh sát địa phương.

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Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy trung tâm thương mại Aeon Mall bị hư hại sau trận động đất ở Kashima, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, thứ Ba, ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo/AP.

Khu vực bị ảnh hưởng nằm cách Tokyo khoảng 900 km về phía tây nam. Cảnh báo sóng thần đối với các vùng biển Ariake và Yatsushiro ở bờ tây tỉnh Kumamoto cùng 3 tỉnh lân cận đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dỡ bỏ trong vòng 2 giờ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết đã có báo cáo về thiệt hại đối với cầu đường và các tòa nhà, cũng như tình trạng mất điện và cháy nổ xảy ra do ảnh hưởng của cơn địa chấn.

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Lực lượng cứu hộ tập trung bên ngoài trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kashima, tỉnh Kumamoto, ngày 28/7, sau khi tầng 2 của tòa nhà bị sập do trận động đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản/JIJI.

Theo Cơ quan Quản lý Phòng cháy chữa cháy và Thiên tai Nhật Bản, hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở công cộng hoặc hạ tầng trọng yếu. Cơ quan Quản lý Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản xác nhận không phát hiện bất thường tại 3 nhà máy điện hạt nhân gần đó.

Kyodo cho biết, một bệnh viện ở thành phố Yatsushiro đã tiếp nhận khoảng 40 người bị thương và khoảng 50 người khác được đưa đến bệnh viện ở thành phố Kumamoto.

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen và tàu địa phương tại Kyushu bị tạm dừng để kiểm tra an toàn, và đường băng tại sân bay Aso Kumamoto tạm thời đóng cửa. Hiện chưa có thông tin chi tiết.

Một đoàn tàu đã bị trật bánh và lật nghiêng tại ga Yatsushiro, và các bức tường đá tại lâu đài Kumamoto cũng bị hư hại, theo Kyodo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều động máy bay đến khu vực để đánh giá tình hình.

“Cơn rung lắc khiến tôi nhớ lại trận động đất tại Kumamoto (cách đây 10 năm) và tôi rất hoảng sợ”, ông Hiroki Shimoda, một cán bộ tại Tòa thị chính thị trấn Mifune, người chứng kiến ngói trên mái nhà của các hộ dân gần đó rơi xuống khi động đất xảy ra, chia sẻ. Được biết, Kumamoto từng hứng chịu trận động đất khiến hơn 50 người thiệt mạng hồi năm 2016.

Ông Shinji Kiyomoto thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong 2 đến 3 ngày tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất kép ở Venezuela ngày 24/6/2026

Nguồn video: VTV
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