Trùm lừa đảo Trần Chí đối mặt án tử hình với tội danh cố ý gây thương tích.

Ông Trần Chí, người sáng lập Prince Group, vừa bị truy tố thêm tội cố ý gây thương tích tại Trung Quốc, đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Trần Chí đối mặt án tử hình với tội danh mới

Trùm lừa đảo Trần Chí, 38 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, vừa bị truy tố thêm tội danh cố ý gây thương tích tại Trung Quốc. Tội danh này có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình theo luật pháp Trung Quốc. Ông Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia vào tháng 1 và chính thức bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 7.

Theo tạp chí kinh doanh Caixin của Trung Quốc, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc che giấu tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, thay vào đó, hai tội danh mới đã được bổ sung vào hồ sơ của ông Trần Chí là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng các thủ đoạn tàn bạo có thể bị phạt từ 10 năm tù, tù chung thân đến tử hình.

Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia

Ngoài các cáo buộc tại Trung Quốc, ông Trần Chí còn bị Mỹ truy nã với cáo buộc điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Giới chức Trung Quốc cáo buộc Prince Group có liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Hai cộng sự thân cận của ông Trần Chí cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc và đối mặt với nhiều tội danh. Ông Liu Ren, nhà sáng lập Tập đoàn Jinbei Group, bị dẫn độ từ Campuchia vào tháng 6 với cáo buộc điều hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến dưới thương hiệu Jinbei và lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia. Ông Li Xiong, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Huione Group (công ty con của Prince Group), cũng đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 4.

Nhân vật quyền lực thứ hai tại Prince Group bị bắt tại Nhật Bản

Trong một diễn biến liên quan, ông Hu Shi, được cho là nhân vật quyền lực thứ hai tại Prince Group, đã bị bắt tại Nhật Bản vào tháng trước vì tội làm giả tài liệu. Ông Hu Shi, 44 tuổi, là người gốc Trung Quốc mang quốc tịch Cộng hòa Cyprus và bị nghi ngờ sử dụng nhiều tên gọi khác nhau. Ông này là đối tượng bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 6, mô tả ông là "đàn anh" của Trần Chí. Hiện ông Hu Shi vẫn đang bị giam giữ tại Nhật Bản.