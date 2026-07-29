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[GALLERY] Mercedes-Benz E350e mở cọc tại Việt Nam, sedan PHEV gần 3,4 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz E350e mở cọc tại Việt Nam, sedan PHEV gần 3,4 tỷ đồng

Mới đây, một số đại lý Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu sedan E350e 2026 với mức giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.

Hải Nam
Mercedes-Benz E350e 2026 mới là phiên bản sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và được kỳ vọng sẽ gia nhập danh mục E-Class tại Việt Nam bên cạnh các biến thể E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Hiện phía Mercedes-Benz Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin về thời điểm mở bán cũng như giá bán chính thức của mẫu xe này.
Mercedes-Benz E350e 2026 mới là phiên bản sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) và được kỳ vọng sẽ gia nhập danh mục E-Class tại Việt Nam bên cạnh các biến thể E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Hiện phía Mercedes-Benz Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin về thời điểm mở bán cũng như giá bán chính thức của mẫu xe này.
Tuy nhiên, một số tư vấn bán hàng đại lý Mercedes-Benz Việt Nam cho biết đã bắt đầu nhận đặt cọc và đưa ra mức giá dự kiến 3,399 tỷ đồng cho phiên bản E 350e. Nếu được phân phối với cấu hình tương tự Malaysia, Mercedes-Benz E 350e 2026 mới sẽ được trang bị gói ngoại thất AMG Line, bộ mâm 20 inch, hệ thống đèn Digital Light, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống treo Agility Control.
Tuy nhiên, một số tư vấn bán hàng đại lý Mercedes-Benz Việt Nam cho biết đã bắt đầu nhận đặt cọc và đưa ra mức giá dự kiến 3,399 tỷ đồng cho phiên bản E 350e. Nếu được phân phối với cấu hình tương tự Malaysia, Mercedes-Benz E 350e 2026 mới sẽ được trang bị gói ngoại thất AMG Line, bộ mâm 20 inch, hệ thống đèn Digital Light, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống treo Agility Control.
Khoang nội thất nổi bật với hệ thống MBUX Superscreen gồm ba màn hình trải dài trên táp-lô. Hệ thống này được tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học thói quen người dùng, trợ lý giọng nói, camera phục vụ họp trực tuyến và chìa khóa kỹ thuật số Digital Vehicle Key.
Khoang nội thất nổi bật với hệ thống MBUX Superscreen gồm ba màn hình trải dài trên táp-lô. Hệ thống này được tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học thói quen người dùng, trợ lý giọng nói, camera phục vụ họp trực tuyến và chìa khóa kỹ thuật số Digital Vehicle Key.
Các tiện nghi đáng chú ý gồm: ghế da có chức năng sưởi và làm mát, hệ thống âm thanh Burmester 4D gồm 21 loa công suất 730 W hỗ trợ Dolby Atmos cùng hệ thống đèn viền nội thất đồng bộ theo nhạc. Về an toàn, E 350e được kỳ vọng sẽ trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao Driving Assistance Plus Package, bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái và tăng cường khả năng vận hành an toàn.
Các tiện nghi đáng chú ý gồm: ghế da có chức năng sưởi và làm mát, hệ thống âm thanh Burmester 4D gồm 21 loa công suất 730 W hỗ trợ Dolby Atmos cùng hệ thống đèn viền nội thất đồng bộ theo nhạc. Về an toàn, E 350e được kỳ vọng sẽ trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao Driving Assistance Plus Package, bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái và tăng cường khả năng vận hành an toàn.
Theo cấu hình đang được phân phối tại Malaysia, Mercedes-Benz E 350e sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 136 mã lực và 440 Nm.
Theo cấu hình đang được phân phối tại Malaysia, Mercedes-Benz E 350e sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L kết hợp mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 136 mã lực và 440 Nm.
Tổng công suất hệ thống đạt 313 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 31,2 kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường từ 100 - 118 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.
Tổng công suất hệ thống đạt 313 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 550 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,4 giây. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 31,2 kWh, cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường từ 100 - 118 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.
Mercedes-Benz E 350e có ba chế độ vận hành gồm Hybrid, Electric và Battery Hold. Ở chế độ Electric, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện với tốc độ tối đa 140 km/h. Ngoài ra, mẫu sedan này còn được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng pin.
Mercedes-Benz E 350e có ba chế độ vận hành gồm Hybrid, Electric và Battery Hold. Ở chế độ Electric, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện với tốc độ tối đa 140 km/h. Ngoài ra, mẫu sedan này còn được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng pin.
Xe được hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 55 - 60 kW, giúp nạp pin từ 0 lên 80% trong khoảng 20 - 30 phút. Với bộ sạc AC 11 kW, thời gian sạc đầy khoảng 2,5 giờ, trong khi sử dụng nguồn điện dân dụng 220V qua bộ sạc di động 2,3 kW sẽ mất khoảng 10 - 12 giờ.
Xe được hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 55 - 60 kW, giúp nạp pin từ 0 lên 80% trong khoảng 20 - 30 phút. Với bộ sạc AC 11 kW, thời gian sạc đầy khoảng 2,5 giờ, trong khi sử dụng nguồn điện dân dụng 220V qua bộ sạc di động 2,3 kW sẽ mất khoảng 10 - 12 giờ.
Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz E 350e 2026 mới ra mắt.
Hải Nam
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