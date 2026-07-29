Cuộc sống hiện tại của 'bé Thảo' phim 'Phía trước là bầu trời'

Ít xuất hiện trước công chúng sau vai diễn trong "Phía trước là bầu trời", Diệu Thảo hiện theo đuổi các công việc khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Khán giả truyền hình thế hệ 8X, 9X hẳn còn nhớ Diệu Thảo với vai Thảo trong bộ phim "Phía trước là bầu trời". Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi diễn xuất sau vai diễn được nhiều người biết đến, cô lựa chọn một con đường khác.

Diệu Thảo từng được nhiều khán giả biết đến với vai Thảo trong bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời". Ảnh: VOV.

Theo Vietnamnet, Diệu Thảo hiện là nghệ sĩ đàn Tỳ bà và giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chia sẻ với Công Luận, nữ diễn viên cho biết cơ duyên đến với cây đàn Tỳ bà bắt đầu từ khi mới 6-7 tuổi.

Gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng mẹ cô yêu ca hát và quyết định cho con theo học tại Nhạc viện sau khi thường xuyên nghe tiếng đàn, tiếng hát vọng ra từ khu giảng đường. Từ những buổi học đầu tiên, cây đàn dần trở thành người bạn đồng hành suốt nhiều năm của Diệu Thảo.

"Tỳ bà vừa là duyên, là nghiệp, cũng là hơi thở và lẽ sống của tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Cô cũng cho biết quãng thời gian gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không chỉ giúp hoàn thiện chuyên môn mà còn được truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ, nhà giáo như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh và Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương.

Diệu Thảo hiện là nghệ sĩ đàn Tỳ bà, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: VOV.

Không chỉ biểu diễn, Diệu Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho sáng tác và tìm cách đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ.

Theo Vietnamnet, đầu năm 2026, nữ nghệ sĩ giới thiệu MV "Tết bình an bên nhau", ca khúc do chính cô sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí và ca sĩ Lưu Quốc Vượng thể hiện.

Trước “Tết bình an bên nhau”, phần lớn các sáng tác ca khúc của Diệu Thảo mang màu sắc trữ tình, giàu suy tưởng, đôi khi phảng phất nỗi buồn và những chiêm nghiệm cá nhân.

Bên cạnh sáng tác, Diệu Thảo còn chuyển soạn nhiều ca khúc quen thuộc cho đàn Tỳ bà, thực hiện các bản cover và dàn dựng những tiết mục có nhiều nghệ sĩ cùng biểu diễn. Diệu Thảo mong muốn khán giả trẻ tiếp cận nhạc cụ truyền thống bằng tâm thế gần gũi thay vì coi đó là loại hình nghệ thuật khó thưởng thức. Những năm gần đây, việc ngày càng có nhiều chương trình sử dụng đàn Tỳ bà và số lượng học viên tăng lên cũng trở thành động lực để cô tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn.

Ít người biết, Diệu Thảo từng có thời gian dài làm MC, biên tập viên truyền hình. Theo VOV, khi còn là sinh viên chuyên ngành Nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô bén duyên với công việc dẫn chương trình qua các chương trình "Điện ảnh chiều thứ Bảy", "Góc nhìn điện ảnh", "Văn nghệ Chủ nhật" trên VTV. Sau đó, cô chuyển sang Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đảm nhận vai trò biên tập viên và sản xuất các chương trình về văn hóa, nghệ thuật.

Theo Diệu Thảo, người dẫn chương trình không chỉ đọc lời thoại mà còn phải có kiến thức nền, kỹ năng biên tập nội dung, làm chủ sân khấu và kết nối thông tin. Chính kinh nghiệm báo chí giúp cô có thêm góc nhìn khi xây dựng các chương trình về Hát Xoan, Quan họ, Chèo, Tuồng, Cải lương hay Đờn ca tài tử. Hiện dù không còn làm báo thường xuyên, cô vẫn tham gia sản xuất các chương trình nghệ thuật song song với công việc giảng dạy và biểu diễn.

Diệu Thảo từng có nhiều năm làm MC, biên tập viên truyền hình trước khi tập trung cho công tác giảng dạy và biểu diễn. Ảnh: VTV.

Bận rộn với biểu diễn, giảng dạy và sáng tác khiến Diệu Thảo có ít thời gian dành cho cuộc sống riêng. Chia sẻ với Tiền Phong, nữ nghệ sĩ cho biết, có giai đoạn cô gần như không có ngày nghỉ, liên tục đi công tác và tham gia các chương trình nghệ thuật, nhiều hôm rời nhà từ sáng sớm và trở về khi gia đình đã ngủ.

Nói về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ cho biết hiện hài lòng với cuộc sống một mình và tin rằng mỗi người đều có một chữ duyên riêng. Dù vậy, cô không khép lòng trước những mối quan hệ mới.

"Nếu một ngày nào đó tình yêu gõ cửa, tôi vẫn mở lòng đón nhận. Nhưng đó phải là sự đồng điệu đủ lớn để cả hai có thể hiểu, tôn trọng và cùng đồng hành với nhau", Diệu Thảo chia sẻ. Theo cô, sự chân thành, thấu hiểu và thật thà là nền tảng quan trọng nhất để hai người có thể gắn bó lâu dài.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Tết bình an bên nhau". Nguồn Vietnamnet.