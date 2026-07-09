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Quân sự - Thế giới

Đằng sau việc Mỹ 'bật đèn xanh' cho Ukraine sản xuất hệ thống Patriot

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây một tin vui đối với đối với Ukraine - quốc gia từ lâu đã mong muốn được Washington cấp phép sản xuất vũ khí này.

Cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7, diễn ra với bầu không khí khác hẳn so với những cuộc gặp trước đó vốn kết thúc trong sự căng thẳng.

Ông chủ Nhà Trắng ca ngợi thiện chí của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. Ảnh AP/Alex Brandon.

“Thực tế là chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt đẹp. Thật khó tin”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp báo với ông Zelensky, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin một thỏa thuận chấm dứt chiến sự (Nga - Ukraine) sắp đạt được và Mỹ sẽ “làm việc để xây dựng một gói hỗ trợ an ninh nào đó” để cung cấp cho Ukraine.

Ông Trump nói thêm rằng Tổng thống Ukraine đã làm việc "rất hiệu quả" trong cuộc chiến, đồng thời cam kết sẽ cấp phép cho Kiev sản xuất hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot.

“Chúng tôi sẽ trao cho họ (Ukraine) quyền để chế tạo ra Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách làm. Tôi nghĩ họ có thể tạo ra chúng khá nhanh chóng”, ông nói.

Tên lửa Patriot có chi phí đắt đỏ, nhu cầu trên thị trường lớn và quá trình sản xuất kéo dài. Trong nhiều năm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi đối tác cung cấp thêm hệ thống này. Gần đây, ông cũng đề nghị được cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa Patriot trong nước.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7/7, ông Zelensky tiếp tục đưa ra lời kêu gọi về việc cho phép Ukraine gia nhập NATO, nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine rất giàu kinh nghiệm và sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của NATO.

Tổng thống Zelensky khẳng định khả năng thích ứng và năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine.

Trong một tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh NATO hôm 8/7, các nhà lãnh đạo NATO cam kết cung cấp cho Ukraine 80 tỷ đô la để giúp đáp ứng nhu cầu quốc phòng của nước này trong năm nay và năm tới, đồng thời nhấn mạnh “mối đe dọa lâu dài mà Nga gây ra đối với an ninh khu vực Euro-Atlantic”.

Về phần mình, Moscow từ lâu khẳng định việc Ukraine trở thành thành viên NATO là “không thể chấp nhận được”, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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