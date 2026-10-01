Tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026: Cự Giải lo gia đình, Thiên Bình vận tốt

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/10/2026, Thiên Bình lợi thế trong công việc, Cự Giải hướng nhiều hơn về gia đình, các cung khác cần cân bằng cảm xúc và lý trí.