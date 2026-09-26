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Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 27/9: Song Ngư trực giác tốt, thận trọng tài chính

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/9, Song Ngư cực kỳ nhạy cảm, họ có trực giác tốt nhưng cũng cần kiểm chứng thông tin và thận trọng trong lĩnh vực tài chính.

Thiên Đăng (Theo Teenvogue)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có nguồn năng lượng nổi bật, bạn sẽ muốn bắt tay ngay vào việc còn dang dở. Công việc có thể xuất hiện cơ hội mới, nhưng đừng quyết định chỉ vì hứng thú nhất thời. Tài chính nên giữ kỷ luật chi tiêu. Tình cảm có bước chuyển nếu bạn nói thẳng điều mình muốn.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu cần một ngày chậm mà chắc. Một kế hoạch cũ có thể được khởi động lại theo cách hoàn toàn khác. Công việc thuận lợi nếu bạn kiên trì đến cùng. Tiền bạc không nên chạy theo những lời mời đầu tư hấp dẫn. Chuyện tình cảm có thể phát sinh từ những cuộc gặp đơn giản nhưng chân thành.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay dễ có một ý tưởng bất ngờ. Một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên có thể mở ra hướng đi mới trong công việc. Tuy nhiên, thông tin nào chưa rõ ràng thì cần phải được kiểm chứng trước khi hành động. Tài chính có thể phát sinh khoản chi tiêu ngoài dự kiến. Tình cảm thú vị hơn khi bạn bớt suy nghĩ và chủ động kết nối trực tiếp với đối phương.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có động lực cực kỳ mạnh mẽ để giải quyết một số vấn đề nan giải đã kéo dài. Bạn không còn muốn né tránh những điều khiến mình khó chịu nữa. Công việc tiến triển nếu bạn phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Tài chính nên ưu tiên nhu cầu thiết thực. Trong tình cảm, một lời chia sẻ đúng lúc có thể giúp xóa nhòa khoảng cách giữa hai bên.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có một ngày giàu năng lượng sống, thúc đẩy bạn khẩn trương hành động, cạnh tranh và thể hiện cá tính. Công việc thích hợp để khởi động dự án hoặc đưa các ý tưởng “ra ánh sáng”. Tài chính có cơ hội để đầu tư sinh lời nhưng tuyệt đối không nên quá tay.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên tập trung vào việc quan trọng nhất thay vì cố hoàn thành tất cả. Một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định chất lượng công việc. Tài chính cần kiểm tra kỹ hóa đơn, hợp đồng hoặc các khoản chi. Tình cảm sẽ dễ chịu hơn nếu bạn nói rõ suy nghĩ thay vì im lặng.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay đứng trước một ngày có nhiều suy nghĩ về các mối quan hệ. Công việc phù hợp với đàm phán. Lĩnh vực tình cảm có thể xuất hiện một số vấn đề quan trọng cần bạn nhanh chóng giải quyết.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay sẽ có trực giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cũng có thể giúp bạn nhìn ra vấn đề lớn. Tài chính nên tránh quyết định vội. Tình cảm cần có sự quan tâm chiều sâu hơn, nhưng phải tránh kiểm soát đối phương.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể cần một trải nghiệm mới. Một chuyến đi ngắn, cuộc gặp bất ngờ hoặc sở thích mới có thể giúp bạn thoát khỏi sự nhàm chán. Công việc nên tập trung vào mục tiêu có thể hoàn thành sớm. Tài chính tránh chi quá tay cho vui chơi. Tình cảm có thể nảy sinh từ một cuộc gặp rất tình cờ.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và đời sống riêng. Có thể có một nhiệm vụ quan trọng cần bạn hoàn thành sớm, nhưng đừng quên dành thời gian cho gia đình. Tình cảm cần sự quan tâm sâu sắc thể hiện qua hành động. Một lời hỏi han đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt lớn.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Hôm nay, Bảo Bình có thể bất ngờ nhận ra một số kế hoạch không còn phù hợp. Đây không phải dấu hiệu thất bại mà là cơ hội để điều chỉnh. Ở mảng công việc, khuyến khích bạn thử cách làm mới. Trong tài chính, bạn nên tránh quyết định theo cảm hứng. Tình cảm có thể chuyển biến sau một cuộc trò chuyện chân thành.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư khá nhạy cảm trong ngày này. Trực giác có thể giúp bạn nhận ra vấn đề nhưng đừng vội biến cảm giác thành kết luận. Mọi công việc xử lý cần phải kiểm chứng thông tin. Tài chính nên giữ sự thận trọng. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện sâu sắc có thể giúp bạn hiểu rõ nhu cầu tình cảm của bản thân.
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Song Ngư

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có xu hướng sống chậm hơn và dành nhiều thời gian suy nghĩ về những vấn đề cá nhân. Đây là ngày phù hợp để hoàn thành những việc còn dang dở thay vì liên tục mở ra mục tiêu mới. Trong công việc, bạn có thể phát hiện một chi tiết trước đây bị bỏ qua và việc xử lý nó sẽ giúp kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn. Về tình cảm, cảm xúc có chiều sâu hơn bình thường. Người đang yêu có thể có một cuộc trò chuyện quan trọng, trong đó một trong hai người thẳng thắn chia sẻ điều trước đây còn né tránh. Về tài chính, Bạch Dương tương đối ổn định nhưng nên tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể tập trung nhiều hơn vào tài chính, trách nhiệm và những vấn đề cần sự chắc chắn. Trong công việc, khả năng kiên trì và chú ý chi tiết sẽ giúp bạn xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp. Nếu đang chờ một thông tin quan trọng, đừng quá nóng vội; việc kiểm tra thêm một lần có thể giúp tránh sai sót. Tình cảm tương đối êm dịu. Người đang yêu nên dành thời gian lắng nghe đối phương thay vì chỉ đưa ra lời khuyên. Người độc thân có thể chú ý đến một người mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Về tiền bạc, ngày 24/9 phù hợp với việc rà soát ngân sách, các khoản chi định kỳ hoặc kế hoạch tiết kiệm.
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4 cung hoàng đạo dễ bị 'dắt mũi' trong tình yêu

Theo chiêm tinh học, trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Tuy nhiên, sự chân thành ấy lại có thể khiến họ dễ tổn thương.

Tình yêu đem lại hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều thương đau. Trong tình yêu một số cung hoàng đạo trở nên mẫn cảm nên lo được mất hơn thua. Họ quá tin tưởng vào đối phương, dần dần trao cho người ta quyền làm bản thân tổn thương nên dễ thất vọng, dễ bị lừa. Cứ bỏ qua bản thân, hy sinh hết mực để yêu đối phương, họ sớm muộn cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc, theo Thanh niên Việt.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

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Tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4: Ma Kết đón may mắn liên tiếp, bứt phá dẫn đầu

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/4, Ma Kết ghi dấu ấn với phong độ ổn định và tài lộc rủng rỉnh. Nhân Mã điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống.

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, làm việc trước tiên đánh nền móng vững chắc thì sau này sẽ dễ dàng thúc đẩy hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý thức ưu tiên hoàn thành tốt việc của mình là được, trước tiên cứ triển khai ổn thỏa các công tác chuẩn bị, sau này từ từ bổ sung hoàn thiện dự án thì không có vấn đề gì lớn. Tài lộc: Bình thường, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, nên bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống không có chuyện gì trắc trở, cứ sống qua ngày một cách nề nếp là được. Sức khỏe: Bình thường, cơ bản là khỏe mạnh không xuất hiện cảm giác khó chịu nào.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
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