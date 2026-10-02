Tiết lộ sốc về loài chó sói khổng lồ từng thống trị Bắc Mỹ

Sói khổng lồ (Aenocyon dirus), hay dire wolf, từng sống trên một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ. Chúng xuất hiện từ hàng trăm nghìn năm trước và biến mất khoảng 13.000 năm trước, vào cuối Kỷ Băng hà. Với cơ thể chắc nịch, hộp sọ lớn và bộ hàm khỏe, chúng có thể săn những động vật lớn cùng thời như ngựa cổ, bò rừng và lạc đà Bắc Mỹ.

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Tên gọi "sói khổng lồ" khiến nhiều người nghĩ đây đơn giản là một phiên bản khổng lồ của sói xám. Nhưng DNA cổ đại đã tiết lộ một câu chuyện khác. Các nghiên cứu công bố năm 2020 cho thấy sói khổng lồ thuộc một nhánh tiến hóa riêng biệt trong họ Chó, khác khá xa với sói xám, chó sói đồng cỏ và chó nhà. Hai dòng này đã tiến hóa độc lập trong hàng triệu năm dù có ngoại hình tương đối giống nhau. Vì vậy, các nhà nghiên cứu sử dụng tên chi Aenocyon thay cho cách xếp loại cũ.

Sự giống nhau giữa chúng là một ví dụ thú vị về tiến hóa hội tụ: hai dòng động vật không có quan hệ họ hàng gần vẫn có thể phát triển những đặc điểm tương tự khi cùng thích nghi với một lối sống. Sói khổng lồ có hình dáng “giống sói” không phải vì nó là tổ tiên trực tiếp của sói xám, mà bởi cả hai từng đảm nhiệm những vai trò sinh thái tương tự.

Ảnh: dinopedia.wikia

Sói khổng lồ cũng trở thành một biểu tượng văn hóa hiện đại nhờ loạt phim truyền hình Game of Thrones, nơi những con sói khổng lồ được xây dựng như bạn đồng hành của gia tộc Stark. Nhưng câu chuyện ngoài đời thậm chí còn bất ngờ hơn.

Năm 2025, công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences tuyên bố đã tạo ra ba con vật mang những đặc điểm của sói khổng lồ bằng cách chỉnh sửa gene của sói xám dựa trên DNA thu được từ hóa thạch. Hai con đực được đặt tên Romulus và Remus, còn con cái là Khaleesi.

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Tuy nhiên, việc gọi chúng là “sói khổng lồ được hồi sinh” vẫn gây tranh luận. Các chuyên gia được Reuters, Smithsonian và National Geographic dẫn lời lưu ý rằng đây không phải bản sao hoàn chỉnh của Aenocyon dirus, mà là những con sói xám đã được chỉnh sửa một số gene để biểu hiện các đặc điểm giống sói khổng lồ.

Điều đó khiến sói khổng lồ trở thành một câu chuyện đặc biệt: một loài đã biến mất từ cuối Kỷ Băng hà giờ đây không chỉ được nghiên cứu qua xương và DNA cổ đại, mà còn trở thành trung tâm của câu hỏi lớn hơn: con người có thực sự có thể đưa một loài đã tuyệt chủng trở lại hay chỉ có thể tạo ra một sinh vật mới mang hình dáng của nó?