Chiếc móng giò 2.000 năm tuổi dưới tháp canh cổ

Loại thực phẩm hơn 2.000 năm tuổi được phát hiện trong di tích Trung Quốc hé lộ những dấu vết đời sống bình dị, bất ngờ của người xưa.

Móng giò 2.000 năm tuổi dưới tháp canh

Nhắc đến các di vật khảo cổ, nhiều người thường nghĩ đến vàng bạc, ngọc quý, đồ đồng hay vũ khí. Tuy nhiên, một số phát hiện đặc biệt cho thấy những thứ rất đời thường như thực phẩm cũng có thể tồn tại qua hàng nghìn năm và trở thành nguồn tư liệu quý giá.

Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện một di vật đặc biệt bên dưới một di chỉ phong hỏa đài gần Gia Dục Quan ở Trung Quốc. Đó là một chiếc móng giò đã có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Phát hiện này gây chú ý bởi đây không phải món đồ quý giá theo nghĩa thông thường mà là dấu tích trực tiếp về đời sống của những người từng đóng quân tại khu vực biên cương thời Hán.

Các tài liệu liên quan cho biết, chiếc móng giò được xác định là của lợn rừng và có niên đại từ thời Hán. Các nhà khảo cổ cho rằng, nó có thể là phần còn lại sau khi binh lính đóng quân tại khu vực này săn bắt lợn rừng để cải thiện bữa ăn.

Việc một phần thực phẩm có thể tồn tại lâu như vậy có liên quan đến điều kiện tự nhiên đặc biệt của vùng Tây Bắc Trung Quốc. Khí hậu khô hạn giúp hạn chế quá trình phân hủy, tạo điều kiện để dấu tích hữu cơ được bảo tồn lâu hơn.

Điều quan trọng đối với khảo cổ học không chỉ là hiện vật còn lại bao nhiêu, mà còn là những gì nó có thể nói về môi trường và con người từng sống tại nơi phát hiện. Một chiếc móng giò vì thế trở thành dấu vết của cả một chuỗi hoạt động: săn bắt hoặc giết mổ, chế biến, ăn uống và cuối cùng là việc phần còn lại bị bỏ lại tại khu vực cư trú hoặc đóng quân. Chiếc móng giò vì thế mà trở thành một hiện vật đặc biệt, giúp hậu thế hình dung rõ hơn về cuộc sống của binh lính nơi biên ải.

Các tài liệu liên quan cho biết, chiếc móng giò được xác định là của lợn rừng và có niên đại từ thời Hán. Ảnh: @Sohu.

Dấu vết cuộc sống của binh lính thời Hán

Khu vực Gia Dục Quan ngày nay nổi tiếng với hệ thống phòng thủ và di tích Vạn Lý Trường Thành. Nhưng từ thời Hán, khu vực này đã nằm trong hệ thống phòng thủ biên giới. Các phong hỏa đài giữ vai trò quan sát và truyền tin khi có tình huống quân sự xảy ra.

Đằng sau những công trình phòng thủ ấy là cuộc sống của những người lính phải thường xuyên canh gác, tuần tra và sinh hoạt trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy, một chiếc móng giò tưởng như bình thường lại có thể trở thành bằng chứng vật chất hiếm hoi về đời sống thường nhật của họ.

Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận lịch sử từ một góc nhìn khác. Lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách vở, bia đá hay vũ khí mà còn có thể nằm trong những dấu tích rất nhỏ của một bữa ăn.

Ngoài ra, việc phát hiện những thực phẩm cổ còn nguyên dấu vết giúp con người ngày nay có thêm cơ hội hình dung cuộc sống cụ thể của người xưa: họ ăn gì, bảo quản thức ăn ra sao và những bữa ăn bình thường từng diễn ra như thế nào.

Việc phát hiện những thực phẩm cổ còn nguyên dấu vết giúp con người ngày nay có thêm cơ hội hình dung cuộc sống cụ thể của người xưa. Ảnh: @Sohu.

Sau hàng nghìn năm nằm dưới lòng đất, những thứ từng xuất hiện trên bàn ăn của người xưa trở thành bằng chứng hiếm hoi giúp hậu thế hiểu thêm về cuộc sống cổ đại. Chính sự bình dị ấy khiến phát hiện này trở nên đặc biệt và có giá trị lớn đối với nghiên cứu lịch sử.