Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chiếc móng giò 2.000 năm tuổi dưới tháp canh cổ

Loại thực phẩm hơn 2.000 năm tuổi được phát hiện trong di tích Trung Quốc hé lộ những dấu vết đời sống bình dị, bất ngờ của người xưa.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Móng giò 2.000 năm tuổi dưới tháp canh

Nhắc đến các di vật khảo cổ, nhiều người thường nghĩ đến vàng bạc, ngọc quý, đồ đồng hay vũ khí. Tuy nhiên, một số phát hiện đặc biệt cho thấy những thứ rất đời thường như thực phẩm cũng có thể tồn tại qua hàng nghìn năm và trở thành nguồn tư liệu quý giá.

Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện một di vật đặc biệt bên dưới một di chỉ phong hỏa đài gần Gia Dục Quan ở Trung Quốc. Đó là một chiếc móng giò đã có niên đại khoảng 2.000 năm tuổi. Phát hiện này gây chú ý bởi đây không phải món đồ quý giá theo nghĩa thông thường mà là dấu tích trực tiếp về đời sống của những người từng đóng quân tại khu vực biên cương thời Hán.

Các tài liệu liên quan cho biết, chiếc móng giò được xác định là của lợn rừng và có niên đại từ thời Hán. Các nhà khảo cổ cho rằng, nó có thể là phần còn lại sau khi binh lính đóng quân tại khu vực này săn bắt lợn rừng để cải thiện bữa ăn.

Việc một phần thực phẩm có thể tồn tại lâu như vậy có liên quan đến điều kiện tự nhiên đặc biệt của vùng Tây Bắc Trung Quốc. Khí hậu khô hạn giúp hạn chế quá trình phân hủy, tạo điều kiện để dấu tích hữu cơ được bảo tồn lâu hơn.

Điều quan trọng đối với khảo cổ học không chỉ là hiện vật còn lại bao nhiêu, mà còn là những gì nó có thể nói về môi trường và con người từng sống tại nơi phát hiện. Một chiếc móng giò vì thế trở thành dấu vết của cả một chuỗi hoạt động: săn bắt hoặc giết mổ, chế biến, ăn uống và cuối cùng là việc phần còn lại bị bỏ lại tại khu vực cư trú hoặc đóng quân. Chiếc móng giò vì thế mà trở thành một hiện vật đặc biệt, giúp hậu thế hình dung rõ hơn về cuộc sống của binh lính nơi biên ải.

anh-chup-man-hinh-2026-09-26.png
Các tài liệu liên quan cho biết, chiếc móng giò được xác định là của lợn rừng và có niên đại từ thời Hán. Ảnh: @Sohu.

Dấu vết cuộc sống của binh lính thời Hán

Khu vực Gia Dục Quan ngày nay nổi tiếng với hệ thống phòng thủ và di tích Vạn Lý Trường Thành. Nhưng từ thời Hán, khu vực này đã nằm trong hệ thống phòng thủ biên giới. Các phong hỏa đài giữ vai trò quan sát và truyền tin khi có tình huống quân sự xảy ra.

Đằng sau những công trình phòng thủ ấy là cuộc sống của những người lính phải thường xuyên canh gác, tuần tra và sinh hoạt trong điều kiện khắc nghiệt. Vì vậy, một chiếc móng giò tưởng như bình thường lại có thể trở thành bằng chứng vật chất hiếm hoi về đời sống thường nhật của họ.

Phát hiện này giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận lịch sử từ một góc nhìn khác. Lịch sử không chỉ được lưu giữ trong sách vở, bia đá hay vũ khí mà còn có thể nằm trong những dấu tích rất nhỏ của một bữa ăn.

Ngoài ra, việc phát hiện những thực phẩm cổ còn nguyên dấu vết giúp con người ngày nay có thêm cơ hội hình dung cuộc sống cụ thể của người xưa: họ ăn gì, bảo quản thức ăn ra sao và những bữa ăn bình thường từng diễn ra như thế nào.

anh-chup-man-hinh-2026-09-7918.png
Việc phát hiện những thực phẩm cổ còn nguyên dấu vết giúp con người ngày nay có thêm cơ hội hình dung cuộc sống cụ thể của người xưa. Ảnh: @Sohu.

Sau hàng nghìn năm nằm dưới lòng đất, những thứ từng xuất hiện trên bàn ăn của người xưa trở thành bằng chứng hiếm hoi giúp hậu thế hiểu thêm về cuộc sống cổ đại. Chính sự bình dị ấy khiến phát hiện này trở nên đặc biệt và có giá trị lớn đối với nghiên cứu lịch sử.

#Chiếc móng giò #tháp canh #thực phẩm

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện ngôi trường có thể là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế

Một khu trường học gần 2.400 năm tuổi vừa được khai quật ở Hy Lạp, được cho là nơi Aristotle từng dạy Alexander Đại đế thời trẻ.

Tại thành phố cổ Mieza ở miền bắc Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã khai quật một quần thể kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 4 trước Công nguyên. Những bằng chứng thu được cho thấy đây nhiều khả năng chính là ngôi trường nơi Alexander Đại đế từng theo học dưới sự chỉ dạy của Aristotle.

Khu trường học có quy mô khá lớn, gồm hai phòng tiệc, khu luyện tập thể chất, sân vận động, hành lang có mái che và một phòng học với những bàn bằng đá. Nền nhà được trang trí bằng tranh khảm, trong khi nhiều khu vực có các hàng cột.

Xem chi tiết

Kho tri thức

'Đống rác' trong cổ mộ Chiến Quốc hé lộ giá trị lịch sử đặc biệt

Một đống rác đã được khai quật từ khu mộ thời Chiến Quốc. Sau khi xem xét, các nhà khảo cổ học cho rằng, đống rác này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Trong quá trình khai quật quần thể mộ cổ Cửu Liên Đôn thời Chiến Quốc ở Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), các nhà khảo cổ từng phát hiện một đống vật chất màu đen, thoạt nhìn giống những tàn tích hữu cơ đã mục nát. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra và xử lý, họ nhận ra đây là những mảnh thẻ tre cổ đã tồn tại hơn 2.000 năm tuổi. Dù phần lớn đã hư hỏng nghiêm trọng, những di vật này được đánh giá có giá trị đặc biệt bởi chúng có thể chứa đựng thông tin trực tiếp về đời sống và lịch sử thời Chiến Quốc cổ xưa.

anh-chup-man-hinh-2026-09-6912.png
Một đống rác đã được khai quật từ khu mộ thời Chiến Quốc. Sau khi xem xét, các nhà khảo cổ học cho rằng, đống rác này còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác. Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hơn 3.000 hiện vật trong mộ công chúa nhà Liêu hé lộ sự thật thú vị

Ngôi mộ cổ được khai quật ở Nội Mông (Trung Quốc) chứa một bộ sưu tập đồ tùy táng vô cùng phong phú, với tổng số hơn 3.000 hiện vật.

Ẩn sâu trên thảo nguyên Nội Mông (Trung Quốc), một ngôi mộ cổ bất ngờ được Viện Nghiên cứu Khảo cổ Nội Mông tiến hành khai quật. Đó là mộ hợp táng của Công chúa Diệp Luật Thị (vốn là cháu gái của Liêu Cảnh Tông), cùng phò mã Tiêu Thiệu Cự, mộ được xây dựng vào năm 1017, dưới thời nhà Liêu. Khi bước vào ngôi mộ, các nhà khảo cổ đặc biệt bất ngờ trước số lượng và chất lượng của đồ tùy táng. Tổng cộng hơn 3.000 hiện vật được tìm thấy, trong đó có nhiều đồ bằng kim loại quý và đá quý với kỹ thuật chế tác vô cùng tinh xảo.

Công chúa Diệp Luật Thị là cháu gái của Liêu Cảnh Tông, sinh năm 1000. Bia mộ được phát hiện trong mộ ghi lại rằng, Diệp Luật Thị từng được phong nhiều tước hiệu, trước khi được truy phong chức vị mang hiệu Trần Quốc Công chúa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới