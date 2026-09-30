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Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/10/2026: Bọ Cạp chuyển biến tốt về tài chính

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/10/2026, Song Tử có cơ hội ghi dấu ấn trong công việc, Bọ Cạp dễ đón nhận chuyển biến tích cực về tình cảm và tài chính.

Thiên Đăng (Theo astroved)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Ngày 1/10/2026 mang đến cho Bạch Dương một ngày cần sự bình tĩnh. Công việc có thể xuất hiện thêm trách nhiệm hoặc việc phát sinh. Bạn nên xử lý từng vấn đề thay vì vội vàng. Tài chính tương đối ổn định nhưng chưa thích hợp để chi tiêu lớn. Một khoản mua sắm bất ngờ có thể khiến kế hoạch tiền bạc bị xáo trộn. Chuyện tình cảm cần sự mềm mỏng.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể gặp một vài sự trì hoãn trong ngày đầu tháng. Điều quan trọng là giữ sự kiên nhẫn và tiếp tục theo đuổi kế hoạch. Công việc có áp lực nhưng nếu sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý, bạn vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Tránh nhận quá nhiều việc cùng lúc. Tài chính cần thận trọng. Một số khoản chi ngoài dự kiến có thể xuất hiện. Nên kiểm tra lại ngân sách trước khi mua sắm. Trong tình cảm, khác biệt quan điểm dễ nảy sinh.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử là một trong những cung có nhiều điểm đáng chú ý nhất ngày 1/10. Khả năng giao tiếp và xử lý công việc có thể giúp bạn tạo được ấn tượng tốt. Công việc có dấu hiệu tiến triển. Tài chính chưa thật sự thuận lợi. Không nên kỳ vọng vào khoản thu lớn và cần hạn chế những khoản chi không cần thiết. Tình cảm có thể xuất hiện bất đồng nhỏ.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải bước vào tháng mới với tâm lý muốn ổn định mọi thứ. Bạn có thể dành nhiều thời gian để sắp xếp công việc còn tồn đọng. Công việc tiến triển từng bước. Đây chưa phải lúc thích hợp để nóng vội thay đổi toàn bộ kế hoạch. Tài chính ở mức vừa phải. Một khoản chi cho gia đình hoặc nhu cầu cá nhân có thể xuất hiện. Tình cảm khá nhạy cảm. Người có đôi nên chia sẻ thẳng thắn thay vì giữ mọi chuyện trong lòng. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người quen.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử có động lực mạnh trong ngày 1/10. Sự tự tin giúp bạn chủ động hơn trong công việc và các cuộc trao đổi quan trọng. Một nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Nếu biết tận dụng khả năng lãnh đạo, bạn có cơ hội tạo dấu ấn riêng. Tài chính có tín hiệu tích cực nhưng vẫn cần kiểm soát chi tiêu. Không nên vì tâm trạng tốt mà mua sắm quá tay. Chuyện tình cảm khá sôi động. Người độc thân dễ gây chú ý trong các cuộc gặp gỡ. Người có đôi nên dành thêm thời gian cho nhau.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có xu hướng tập trung vào những chi tiết nhỏ. Điều này giúp bạn hạn chế sai sót nhưng cũng dễ khiến bản thân căng thẳng. Công việc đòi hỏi sự chính xác. Tài chính ổn định. Đây là thời điểm phù hợp để rà soát các khoản thu chi và chuẩn bị kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Tình cảm không quá biến động. Người có đôi nên tránh soi xét quá kỹ hành động của đối phương. Người độc thân có thể cần chủ động hơn nếu muốn mở rộng mối quan hệ.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay dễ dàng tạo thêm sự chú ý vào các vấn đề liên quan đến quan hệ cá nhân, cân bằng và lựa chọn. Công việc có thể xuất hiện một quyết định quan trọng. Bạn nên cân nhắc cả lợi ích trước mắt và mục tiêu lâu dài. Tài chính khá ổn nếu biết kiểm soát. Không nên để cảm xúc tác động đến các quyết định mua sắm. Tình cảm có cơ hội cải thiện. Người có đôi dễ tìm được tiếng nói chung sau một cuộc trò chuyện chân thành. Người độc thân có thể gặp một người phù hợp thông qua công việc hoặc bạn bè.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bước vào ngày mới với năng lượng mạnh về cảm xúc và sự quyết đoán. Công việc có thể mở ra một hướng mới. Tài chính có cơ hội cải thiện nếu bạn kiểm soát tốt các khoản đầu tư hoặc chi tiêu. Một thông tin mới có thể giúp bạn nhìn vấn đề tiền bạc theo hướng khác. Tình cảm là điểm đáng chú ý. Người độc thân có thể gặp một người tạo cảm giác đặc biệt. Người có đôi dễ có cuộc trò chuyện sâu sắc hơn.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã có ngày đầu tháng tương đối bận rộn. Công việc đòi hỏi khả năng tập trung và hoàn thành đúng thời hạn. Một ý tưởng mới có thể xuất hiện nhưng chưa cần triển khai ngay. Hãy kiểm tra kỹ nguồn lực và thời gian trước khi bắt đầu. Tài chính ở mức ổn định. Có thể phát sinh một vài khoản chi cho đi lại, học tập hoặc giao tiếp. Tình cảm khá cởi mở. Người độc thân có cơ hội làm quen với người mới. Người có đôi nên cùng nhau lên kế hoạch cho một hoạt động chung.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên tập trung vào những mục tiêu thực tế trong ngày 1/10. Công việc có thể tăng áp lực nhưng cũng giúp bạn thể hiện năng lực tổ chức. Hãy chia nhiệm vụ thành từng phần nhỏ. Cách làm này giúp giảm cảm giác quá tải. Tài chính tương đối an toàn. Đây là thời điểm phù hợp để tiết kiệm thay vì mua những món đồ chưa thực sự cần thiết. Tình cảm có phần nghiêm túc. Bạn nên bày tỏ cảm xúc rõ ràng hơn thay vì chỉ thể hiện bằng hành động.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cần chú ý đến suy nghĩ và cảm xúc trong ngày này. Một số vấn đề nhỏ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn suy nghĩ quá mức. Công việc có thêm trách nhiệm. Nếu tập trung tốt, đây cũng là cơ hội để bạn chứng minh năng lực. Tài chính cần thận trọng, nên tránh những quyết định thiếu cân nhắc. Tình cảm khá nhạy cảm. Người có đôi dễ tranh luận vì những chuyện nhỏ. Người độc thân nên mở lòng nhưng đừng đặt kỳ vọng quá cao.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày thích hợp để chậm lại và sắp xếp kế hoạch cá nhân. Công việc không quá căng thẳng nhưng cần sự tập trung. Một nhiệm vụ cũ có thể quay trở lại và yêu cầu bạn hoàn thành dứt điểm. Tài chính tương đối ổn định. Tuy nhiên, không nên cho người khác vay hoặc quyết định tiền bạc chỉ dựa vào cảm xúc. Tình cảm có dấu hiệu ấm áp hơn. Người có đôi dễ nhận được sự quan tâm từ đối phương. Người độc thân có thể có cơ hội kết nối với một người có cùng sở thích.
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày khá sôi động. Công việc có thể xuất hiện một nhiệm vụ bất ngờ nhưng cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực. Tài chính nên giữ sự tỉnh táo, tránh mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm có tín hiệu mới nếu bạn chủ động trò chuyện.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên đi chậm và chắc. Một vấn đề tưởng chừng đã khép lại có thể bất ngờ quay trở lại, buộc bạn phải xử lý dứt điểm. Trong công việc, đừng quá cứng nhắc khi đồng nghiệp đưa ra ý tưởng khác. Tài chính tương đối ổn nếu bạn không chạy theo những lời mời đầu tư thiếu rõ ràng. Về tình cảm, gia đình là nơi giúp bạn lấy lại cân bằng cảm xúc thực tại.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Công việc có thể không quá căng thẳng nhưng vẫn cần sự tập trung. Trong tình yêu, sự chân thành sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân không nên vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Về tiền bạc, nên ưu tiên tiết kiệm và hạn chế đầu tư khi chưa có đủ thông tin.
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