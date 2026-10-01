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Kho tri thức

Mặt nạ vàng khổng lồ và bí mật về vị thần của người Lambayeque cổ đại

Khoảng một thiên niên kỷ trước, nghệ nhân nền văn minh Lambayeque cổ đại đã biến những tấm kim loại mỏng thành gương mặt quyền lực của thế giới bên kia.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ở vùng duyên hải phía bắc Peru, nền văn hóa Lambayeque, còn gọi là Sicán, từng phát triển mạnh khoảng thế kỷ IX–XIV. Trong số những di sản nổi bật nhất của họ là những chiếc mặt nạ tang lễ bằng vàng, với gương mặt bí ẩn, đôi mắt hình hạnh nhân kéo dài và những đường nét gần như siêu nhiên. Một trong những chiếc mặt nạ nổi tiếng hiện được lưu giữ tại The Metropolitan Museum of Art có niên đại khoảng 900–1100, tức đã hơn 900 năm tuổi.

Ảnh: Pinterest

Thoạt nhìn, đây giống một chiếc mặt nạ vàng nguyên khối. Nhưng thực tế, nghệ nhân Lambayeque thường sử dụng những tấm kim loại rất mỏng, sau đó đập, dát và tạo hình bằng kỹ thuật gia công kim loại tinh vi. Một chiếc mặt nạ lớn trong bộ sưu tập của Met cao khoảng 41 cm và rộng tới 73 cm, thuộc nhóm những hiện vật kim loại quý lớn nhất từng được biết đến ở châu Mỹ cổ đại.

Điều đáng ngạc nhiên là một số mặt nạ được phủ chu sa (cinnabar) màu đỏ, đồng thời từng được trang trí bằng lông vũ, đá quý, các chi tiết bạc và những vật trang sức nhỏ có thể chuyển động khi người ta di chuyển quan tài. Một chiếc mặt nạ được bảo tồn tốt thậm chí còn lưu lại những dấu vết của lớp sơn đỏ trên trán và má.

Ảnh: universalcompendium

Đặc biệt, những chiếc mặt nạ này không được thiết kế để người sống đeo. Chúng thường không có lỗ cho mắt hoặc mũi, bởi mục đích của chúng là phủ lên khuôn mặt người chết. Trong một số ngôi mộ thuộc tầng lớp quyền lực cao, các nhà khảo cổ tìm thấy tới năm chiếc mặt nạ: một chiếc đặt trên đầu người chết, những chiếc khác được xếp dưới chân.

Đôi mắt kỳ lạ chính là một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất. Những đôi mắt hình bầu dục với phần đuôi nhọn được các học giả liên hệ với hình tượng Sicán Deity, một nhân vật thần linh quan trọng trong nghệ thuật Lambayeque. Theo cách diễn giải của các nhà nghiên cứu, người được chôn cùng chiếc mặt nạ có thể được xem như đã tiếp nhận một phần quyền năng của vị thần và biến đổi thành một tổ tiên được cộng đồng tôn kính sau khi chết.

Ảnh: bidsquare

Vì vậy, chiếc mặt nạ không đơn giản là món đồ thể hiện sự giàu có. Vàng ở đây trở thành vật liệu để biến đổi danh tính của người chết. Người đã khuất không còn được nhìn nhận đơn thuần như một con người, mà trở thành một nhân vật thiêng liêng có khả năng tiếp tục bảo hộ cộng đồng.

Và đó có lẽ là điều khiến mặt nạ Lambayeque đặc biệt: thứ chúng ta nhìn thấy hôm nay chỉ còn là một phần của diện mạo ban đầu. Hàng trăm chiếc lông vũ, đá màu và những vật trang trí từng khiến gương mặt vàng trở nên sống động đã biến mất theo thời gian. Nhưng sau gần một thiên niên kỷ, đôi mắt của vị thần vẫn còn nhìn thẳng vào chúng ta.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Văn minh Lambayeque #Mặt nạ vàng cổ đại #Nghệ thuật kim loại #Di sản Peru #Thần linh Sicán

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