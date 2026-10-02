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Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 3/10/2026 cho 12 con giáp: Mão thuận lợi trong công việc

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Mão có tín hiệu thuận lợi, tuổi Thìn, Dậu và Mùi nên thận trọng hơn trong công việc, tiền bạc.

Thiên Đăng (Tổng hợp)
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Theo tử vi 12 con giáp ngày 3/10/2026, tuổi Tý có công việc không quá biến động nhưng dễ xuất hiện việc phát sinh. Bạn nên hoàn thành từng nhiệm vụ, tránh ôm quá nhiều việc cùng lúc. Nên giữ tiền chắc tay. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người quen. Người đang yêu nên chủ động chia sẻ thay vì giữ mọi chuyện trong lòng. Lời khuyên: Bình tĩnh và ưu tiên sự ổn định.
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Theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu có thể gặp một vài trở ngại nhỏ trong giao tiếp. Nếu làm việc chung với người khác, nên thống nhất rõ trách nhiệm ngay từ đầu. Không nên dễ dàng cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính. Trong tình cảm, dễ xảy ra hiểu lầm nếu cả hai cùng giữ quan điểm riêng. Lời khuyên: Đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến kế hoạch lớn.
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Người tuổi Dần hôm nay có thể chủ động thúc đẩy những việc đang dang dở. Trong tài chính, có thể xuất hiện cơ hội tăng thêm thu nhập, nhất là từ công việc phụ hoặc một dự án đang triển khai. Không khí tình cảm khá tích cực. Người độc thân dễ mở rộng mối quan hệ thông qua bạn bè và giao tiếp. Lời khuyên: Chủ động nhưng không nên quá nóng vội.
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Theo tử vi 12 con giáp ngày 3/10/2026, tuổi Mão khá thuận lợi. Những việc cần trao đổi, hợp tác hoặc hoàn thiện có thể tiến triển dễ dàng hơn. Tài chính có tín hiệu tích cực. Tình cảm hài hòa. Người độc thân có thể có thêm cơ hội làm quen. Người đang yêu dễ tìm được tiếng nói chung với đối phương. Lời khuyên: Tận dụng thời điểm tốt để hoàn thành việc quan trọng.
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Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn cần thận trọng với thay đổi bất ngờ. Những quyết định quan trọng nên được kiểm tra kỹ trước khi thực hiện. Không nên mạo hiểm với tiền bạc. Tình cảm dễ xảy ra bất đồng do cách diễn đạt. Nếu có tranh luận, nên tạm dừng thay vì cố giành phần đúng. Lời khuyên: Linh hoạt sẽ giúp giảm áp lực.
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Người tuổi Tỵ hôm nay có công việc nên tập trung vào nhiệm vụ chính. Một số việc tưởng đơn giản có thể cần thêm thời gian để hoàn thiện. Tài chính tương đối ổn định. Người đang yêu nên dành thời gian cho nhau. Người độc thân có thể gặp một người khiến bạn chú ý qua giao tiếp hoặc công việc. Lời khuyên: Kiên nhẫn sẽ giúp bạn tránh sai sót không đáng có.
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Theo tử vi 12 con giáp ngày 3/10/2026, tuổi Ngọ có năng lượng hành động khá tốt. Những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có thể được đẩy nhanh. Có khả năng xuất hiện cơ hội tăng thu nhập hoặc phát triển công việc phụ. Người độc thân có sức hút tốt hơn thường ngày. Người đã có gia đình nên chú ý giữ ranh giới trong các mối quan hệ bên ngoài. Lời khuyên: Có cơ hội thì nên nắm bắt, nhưng vẫn cần tính toán.
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Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi dễ phát sinh cảm giác mệt mỏi hoặc không hài lòng với cách làm việc của người khác. Không nên tranh luận quá lâu. Nên giữ nguyên kế hoạch tài chính. Có thể xảy ra bất đồng nhỏ với người thân hoặc người yêu. Lời nói mềm mỏng sẽ giúp tình hình nhanh chóng ổn định. Lời khuyên: Bớt cố chấp, tăng sự linh hoạt.
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Người tuổi Thân hôm nay nên hoàn thành những nhiệm vụ đang có thay vì mở rộng quá nhiều kế hoạch mới. Tài chính tương đối ổn định. Có thể rà soát lại các khoản chi để tránh lãng phí. Người độc thân nên chủ động giao tiếp. Người đang yêu cần tránh suy diễn khi chưa có thông tin rõ ràng. Lời khuyên: Quan sát kỹ trước khi hành động.
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Theo tử vi 12 con giáp ngày 3/10/2026, tuổi Dậu dễ gặp chuyện không như dự kiến. Những thỏa thuận quan trọng nên được kiểm tra lại. Hạn chế chi tiêu lớn. Tình cảm dễ xuất hiện hiểu lầm. Đặc biệt, không nên đưa chuyện của người khác vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Lời khuyên: Giữ kín kế hoạch cá nhân và tránh tranh luận không cần thiết.
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Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có khả năng tập trung và chủ động khá rõ. Tuy nhiên, càng có tiếng nói càng cần biết tiết chế. Tài chính có cơ hội nhưng cũng có rủi ro. Không nên quá tin tưởng người khác khi liên quan đến tiền bạc. Tình cảm dễ xảy ra tranh luận với người yêu hoặc bạn đời nếu quá áp đặt. Lời khuyên: Bớt thể hiện quyền kiểm soát, tăng sự hợp tác.
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Người tuổi Hợi hôm nay có công việc tiến triển ổn định nếu bạn giữ đúng kế hoạch. Không nên để chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến tập trung. Có thể xuất hiện khoản thu hoặc cơ hội cải thiện tài chính, nhưng vẫn nên ưu tiên an toàn. Tình cảm thì khá nhẹ nhàng. Người độc thân có thể mở rộng giao tiếp; người đang yêu nên dành thêm thời gian cho đối phương. Lời khuyên: Kiên trì với kế hoạch hiện tại và tránh nóng vội.
Xem video: 3 con giáp được dự đoán vận trình hanh thông
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