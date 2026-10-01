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Kho tri thức

Sao Hỏa vừa bước sang 'năm mới'

Ngày 30/9, Sao Hỏa bắt đầu năm mới, kéo dài gần 687 ngày Trái Đất, với những đặc điểm thời tiết, mùa và lịch sử đặc biệt của hành tinh đỏ.

Hà Vy

Một năm trên Sao Hỏa kéo dài gần 687 ngày Trái Đất, tương đương khoảng 22 tháng. Nguyên nhân là hành tinh này nằm xa Mặt Trời hơn, với khoảng cách trung bình gần 228 triệu km, nên cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành một vòng quỹ đạo.

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Sao Hỏa mất gần 687 ngày Trái Đất để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời. Ảnh: NASA/JPL/USGS.

Trong khi một năm dài gần gấp đôi, một ngày trên Sao Hỏa lại khá giống Trái Đất. Các nhà khoa học gọi một ngày tại đây là “sol”, kéo dài khoảng 24 giờ 39 phút. Một năm Sao Hỏa có khoảng 668 sol.

Ngày 30/9 không phải một ngày lễ của Sao Hỏa mà là mốc thời gian do con người quy ước. Các nhà khoa học chọn thời điểm mùa xuân bắt đầu ở bán cầu bắc làm ngày đầu tiên của năm mới. Cùng lúc đó, bán cầu nam bước vào mùa thu.

Giống Trái Đất, Sao Hỏa cũng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu và đông do trục quay của hành tinh bị nghiêng. Tuy nhiên, các mùa ở đây không dài bằng nhau.

Nguyên nhân nằm ở quỹ đạo của Sao Hỏa. Đường đi của hành tinh quanh Mặt Trời có dạng elip rõ hơn Trái Đất, vì vậy khoảng cách tới Mặt Trời thay đổi đáng kể trong một năm. Chẳng hạn, mùa xuân ở bán cầu bắc kéo dài khoảng 194 sol, trong khi mùa thu chỉ khoảng 142 sol.

Năm mới vừa bắt đầu được tính là năm thứ 39 trên Sao Hỏa. Tất nhiên, con số này không có nghĩa hành tinh đỏ mới 39 tuổi. Sao Hỏa thực tế đã hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm.

Con người chỉ bắt đầu hệ thống đánh số năm Sao Hỏa từ năm 1955. Thời điểm mùa xuân bắt đầu ở bán cầu bắc vào ngày 11/4/1955 được chọn làm ngày đầu tiên của Mars Year 1. Một trận bão bụi lớn quan sát được vào năm 1956 vì thế nằm trong năm đầu tiên của lịch này.

Nếu áp cách tính thời gian trên Sao Hỏa cho con người, tuổi của mỗi người cũng sẽ giảm gần một nửa. Chỉ cần lấy tuổi trên Trái Đất chia cho 1,88. Chẳng hạn, một người 22 tuổi trên Trái Đất sẽ chỉ khoảng 11,7 tuổi nếu tính theo năm Sao Hỏa.

Cách tính ngày trên hành tinh đỏ thậm chí từng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các nhà khoa học trên Trái Đất.

Nếu bắt đầu làm việc lúc 9h vào một ngày, hôm sau ca làm có thể bắt đầu khoảng 9h40, rồi 10h20 vào ngày kế tiếp. Chỉ sau một tuần, lịch sinh hoạt đã lệch hơn 4 tiếng so với những người xung quanh.

Các mùa trên Sao Hỏa cũng kéo theo những thay đổi lớn về thời tiết. Trong nửa sau của năm, hành tinh tiến gần Mặt Trời hơn, khiến khí quyển ấm lên và gió dễ cuốn những hạt bụi rất nhỏ khỏi bề mặt.

Khi bay lên cao, các hạt bụi hấp thụ nhiệt rồi truyền một phần nhiệt ra không khí xung quanh. Quá trình này có thể khiến thêm nhiều bụi bị cuốn lên và tạo thành những cơn bão lớn. Trong một số trường hợp, bão bụi có thể lan rộng gần như toàn bộ hành tinh.

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Tàu ExoMars Trace Gas Orbiter ghi lại ba cột bụi di chuyển trên bề mặt Sao Hỏa vào năm 2021. Ảnh: ESA/TGO/CaSSIS.

Nhiệt độ trên Sao Hỏa cũng thay đổi mạnh giữa ngày và đêm. Vào một ngày mùa hè, nhiệt độ không khí lúc giữa trưa có thể đạt khoảng 0°C nhưng giảm xuống khoảng -60°C khi đêm đến. Trong những đêm mùa đông lạnh nhất, nhiệt độ có thể xuống tới khoảng -110°C.

Sao Hỏa còn có những hiện tượng thời tiết lặp lại theo mùa. Một trong số đó là đám mây băng kéo dài xuất hiện gần núi lửa Arsia Mons. Đám mây này có thể kéo dài tới khoảng 1.800 km và thường quay trở lại vào cùng một giai đoạn trong mỗi năm Sao Hỏa.

Theo lịch hiện tại, Sao Hỏa sẽ bước sang năm thứ 40 vào ngày 17/8/2028.

Space
#Sao Hỏa #năm mới #hành tinh đỏ #quỹ đạo #thời tiết

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