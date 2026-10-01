Cùng một bữa ăn, đường huyết có thể thay đổi chỉ vì người ngồi cạnh bạn

Nghiên cứu mới cho thấy sự hiện diện của bạn đời có thể giúp đường huyết sau ăn tăng ít hơn và nhanh trở về mức ban đầu.

Chúng ta thường nghĩ đường huyết sau một bữa ăn chủ yếu phụ thuộc vào những gì chúng ta ăn. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy người ngồi bên cạnh cũng có thể tạo ra khác biệt.

Các nhà khoa học tại Đại học Hebrew Jerusalem và Trung tâm Y tế Sheba, Israel, đã thực hiện một thí nghiệm với 108 người trưởng thành khỏe mạnh, gồm 54 cặp đôi đã ở bên nhau ít nhất 9 tháng.

Mỗi người ăn một lượng bánh mì trắng cung cấp 50g carbohydrate trong hai lần khác nhau. Một lần, họ dùng bữa một mình. Lần còn lại, bạn đời có mặt bên cạnh. Hai bữa ăn hoàn toàn giống nhau và cách nhau ít nhất 4 giờ.

Trong hai giờ sau mỗi bữa, đường huyết của người tham gia được kiểm tra nhiều lần. Và dù lượng thức ăn không thay đổi, phản ứng của cơ thể lại không hoàn toàn giống nhau.

Khi có bạn đời ở bên, đường huyết sau ăn tăng ít hơn và cũng nhanh trở về mức ban đầu hơn. Tính trong toàn bộ khoảng thời gian theo dõi, mức tăng đường huyết trung bình thấp hơn khoảng 14,55% so với khi họ ăn một mình.

Cùng một bữa ăn, đường huyết của người tham gia có xu hướng tăng ít hơn khi có bạn đời ở bên. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngay cả khi tính đến một số yếu tố như thời gian dùng bữa hay chỉ số khối cơ thể, xu hướng trên vẫn xuất hiện.

Các nhà khoa học tiếp tục đưa người tham gia vào những thử nghiệm khác, trong đó có môi trường lạnh và tình huống gây căng thẳng.

Ở thử nghiệm về nhiệt độ với 116 người, cơ thể có xu hướng giữ nhiệt tốt hơn khi bạn đời ở gần. Trong một thử nghiệm khác với 115 người, phản ứng sinh lý trước căng thẳng cũng nhẹ hơn khi người thân thiết hiện diện.

Một kết quả tương tự còn xuất hiện ở trẻ sơ sinh. Khi theo dõi 56 em bé, nhóm nghiên cứu nhận thấy cơ thể trẻ phục hồi nhanh hơn sau một tác nhân gây căng thẳng nếu có mẹ ở gần.

Hai người thậm chí không nhất thiết phải ôm, nắm tay hay có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Chỉ riêng việc một người thân thiết ở bên cũng đi kèm với những thay đổi mà nhóm nghiên cứu ghi nhận.

Từ những kết quả này, các tác giả đề cập đến khái niệm “sinh lý học xã hội” (social physiology). Hiểu đơn giản, cơ thể con người có thể không hoạt động hoàn toàn tách biệt với những người xung quanh như chúng ta vẫn thường nghĩ. Một mối quan hệ gần gũi có thể góp phần vào cách cơ thể giữ nhiệt, đối phó với căng thẳng và thậm chí xử lý đường sau bữa ăn.

Dù vậy, điều này không có nghĩa cứ ngồi ăn với người yêu là đường huyết chắc chắn sẽ thấp hơn.

Những người tham gia đều là người trưởng thành khỏe mạnh và không mắc tiểu đường. Mức độ phản ứng cũng không giống nhau ở tất cả mọi người. Thậm chí có một số trường hợp đường huyết được kiểm soát kém hơn khi bạn đời xuất hiện.

Tuy nhiên, một nghiên cứu tại Singapore theo dõi hơn 20.000 bữa ăn của khoảng 1.200 người cũng ghi nhận những bữa ăn cùng bạn bè có liên quan đến mức đường huyết sau ăn thấp hơn so với khi ăn một mình.

Hiện nhóm nghiên cứu vẫn chưa biết chính xác điều gì tạo ra hiệu ứng này, cũng như nó có mang lại lợi ích lâu dài hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy cách cơ thể phản ứng sau một bữa ăn có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.