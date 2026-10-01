Phát triển phương pháp mới trị khúc xạ mắt không mổ cũng không bắn laser

Một nhóm nhà khoa học đang phát triển phương pháp định hình lại giác mạc mà không cần mổ hay sử dụng laser (LASIK) nhưng nhanh hơn đồng thời có giá rất rẻ.

Giác mạc là lớp mô trong suốt hình vòm nằm ở phía trước mắt. Nó đảm nhiệm phần lớn khả năng hội tụ ánh sáng của mắt. Khi độ cong giác mạc không phù hợp, ánh sáng không hội tụ đúng lên võng mạc, gây ra các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị.

LASIK giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng laser để loại bỏ một lượng mô giác mạc cực kỳ chính xác, qua đó thay đổi hình dạng của nó.

Các nhà khoa học đang thử nghiệm một phương pháp không cần laser và không cần rạch mổ để định hình lại giác mạc trong khoảng một phút.

Nhóm nghiên cứu do Michael G. Hill, giáo sư hóa học tại Occidental College, và Brian J.F. Wong, giáo sư kiêm bác sĩ phẫu thuật tại Đại học California, Irvine, dẫn dắt đang thử định hình lại giác mạc bằng điện-cơ học (EMR).

Ý tưởng dựa trên đặc điểm hóa học của mô giàu collagen. Giác mạc chứa một mạng lưới collagen với nhiều thành phần mang điện tích trái dấu, giúp duy trì cấu trúc cứng và hình dạng ổn định của mô.

Giác mạc trước và sau khi thực hiện kỹ thuật EMR mới.

Khi đặt một điện thế thích hợp, nước trong mô bị điện phân, tạo ra proton và làm môi trường tại chỗ trở nên acid hơn. Sự thay đổi pH tạm thời làm suy yếu những liên kết ion giữ mạng lưới collagen và các phân tử liên quan ở trạng thái cứng.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, giác mạc trở nên dễ biến dạng hơn. Khi pH trở lại gần mức sinh lý, các tương tác hóa học được khôi phục và mô giữ lại hình dạng mới. Điểm quan trọng là phương pháp này không cần “đục” hay đốt bỏ mô giác mạc.

Để kiểm soát hình dạng mới, nhóm nghiên cứu chế tạo những khuôn định hình bằng platinum có độ cong được thiết kế trước. Platinum vừa có thể tạo hình vừa đóng vai trò điện cực.

Trong thí nghiệm, mắt thỏ được lấy ra khỏi cơ thể và đặt trong dung dịch muối mô phỏng môi trường của nước mắt. Khuôn platinum được đặt lên giác mạc. Khi một điện thế nhỏ được áp dụng, sự thay đổi hóa học trong giác mạc khiến mô tạm thời trở nên mềm hơn và có thể thích ứng với hình dạng của khuôn.

Sau khoảng một phút, độ cong của giác mạc thay đổi theo khuôn platinum.

Trong nghiên cứu, nhóm đã thử nghiệm trên 12 mắt thỏ, trong đó 10 mắt được tạo điều kiện mô phỏng tình trạng cận thị. Cả 10 mắt đều đạt được mức công suất khúc xạ mục tiêu trong thí nghiệm.

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra khả năng sống của tế bào và nhận thấy tế bào vẫn sống sau quá trình xử lý khi gradient pH được kiểm soát phù hợp.

Những thí nghiệm trước đó với EMR trên giác mạc cũng sử dụng chụp cắt lớp quang học OCT để đo sự thay đổi độ cong. Kết quả cho thấy kỹ thuật có thể điều chỉnh hình dạng giác mạc trong một phạm vi rộng mà không làm mất độ trong suốt nhìn thấy được của mô.

Về nguyên tắc, nếu có thể kiểm soát chính xác hình dạng của khuôn định hình, EMR có thể được nghiên cứu để điều chỉnh các dạng tật khúc xạ khác như viễn thị và loạn thị.

Trong những thí nghiệm riêng, EMR có dấu hiệu có thể làm đảo ngược một dạng đục giác mạc do biến đổi hóa học. Nếu kết quả này được xác nhận trong những nghiên cứu tiếp theo, kỹ thuật có thể có ứng dụng rộng hơn so với việc chỉ thay đổi công suất khúc xạ.

Tuy nhiên, chính các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo phải là thử nghiệm trên thỏ còn sống để xem giác mạc phản ứng như thế nào, độ ổn định của hình dạng mới và những tác động lâu dài.



Hàng trăm nghìn người trải qua phẫu thuật mắt bằng laser mỗi năm, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ thay đổi điều đó.

Nếu vượt qua được các thử nghiệm an toàn và độ bền trong những năm tới, cách tiếp cận này mới có thể tiến gần hơn tới phòng khám.