Tụ tập đánh bạc tại nhà, 6 đối tượng bị bắt giữ ở Hà Nội

Các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà riêng, tang vật thu giữ tổng số tiền 23,1 triệu đồng, 1 bát sứ, 4 quân vị.

Ngày 22/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi Gá bạc và Đánh bạc trên địa bàn xã Phúc Thịnh.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, hồi 14h45 ngày 21/10, Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh phát hiện bắt quả tang Ngô Văn Lĩnh (SN 1975), Tô Văn Đông (SN 1987), Bùi Hữu Quyên (SN 1983), Trần Văn Chiến (SN 1983), Ngô Xuân Dinh (SN 1987) và Tô Mạnh Tuấn (SN 1988) cùng trú tại Mỹ Nội, xã Phúc Thịnh đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà của Lĩnh. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 23,1 triệu đồng, 1 bát sứ, 4 quân vị .

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi Gá bạc và Đánh bạc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện