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Số hóa - Xe

Từ ngày 1/7/2026. lắp phụ kiện nào lên ôtô không bị coi là "độ xe"

Chủ xe lắp đặt một số phụ kiện chính hãng sẽ không bị coi là cải tạo theo thông tư 30/2026. Thông tư cũng quy định một số trường hợp không phải kiểm định lại.

Thảo Nguyễn
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Trong buổi Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ,Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng đã làm rõ khái niệm "cải tạo xe cơ giới". Từ ngày 1/7/2026, nhiều chi tiết do chính nhà sản xuất thiết kê, công bố và cung cấp sẽ không còn bị coi là cải tạo nếu được lắp đặt đúng chủng loại cho phương tiện.

Trong đó, chủ xe được phép lắp đặt những linh kiện mà không phải thực hiện thủ tục cải tạo như trước gồm: Cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống và một số phụ kiện tùy chọn khác do nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền cung cấp. Các trang bị ngoại thất thay thế phải đảm báo sau khi lắp đặt, kích thước bao của xe (dài x rộng x cao) thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu; đồng thời, khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

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Từ 1/7/2026, ôtô độ phụ kiện chính hãng không bị coi là cải tạo xe.

Ngoài ra, Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng cũng quy định các trường hợp xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng cũng sẽ không được coi là cải tạo như: Bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ôtô tải tự đổ, rơ-moóc tải tự đổ, sơ mi rơ-moóc tải tự đổ; lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ôtô pickup, lắp đặt thêm bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió.

Quy định mới làm rõ chỉ những trường hợp làm thay đổi kết cấu hoặc thông số kỹ thuật ngoài thiết kế của nhà sản xuất mới phải tiến hành thủ tục cải tạo xe. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thủ tục hành chí, chi phí và thời gian cho người dân. Tuy nhiên, với các trường hợp vi phạm quy định từ trước khi Thông tư 30/2026 có hiệu lực thì sẽ vẫn không được hợp thức hóa và bị từ chối đăng kiểm trong lần kiểm định định kỳ kế tiếp.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết một số trường hợp không cần thiết phải kiểm định lại phương tiện, như: Mất giấy tờ xe, thay đổi chu kỳ kiểm định, hoặc khi chủ xe tháo bỏ hoặc lắp thêm các chi tiết của nhà sản xuất thì họ có thể đưa đến cơ sở đăng kiểm cập nhật lại thông tin.

Từ tháng 7 tới, hoạt động chứng nhận cải tạo xe cơ giới cũng được siết chặt hơn, chỉ các đăng kiểm viên đã được cấp chứng nhận cải tạo xe cơ giới mới được phép thực hiện. Trong thời gian qua, Cục Đăng kiểm cũng tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ đăng kiểm viên và thường xuyên hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị nhân lực để đảm bảo triển khai thông nhất các quy định mới.

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