Doanh số xe máy điện ở Việt Nam vừa tăng kỷ lục gần 100%. Chỉ sau nửa đầu năm, hơn 209.000 xe đã được bàn giao, đưa tổng lượng xe cả năm chạm mốc 700.000 chiếc.

Với doanh số tăng trưởng gần 100% trong nửa đầu năm và lộ trình "vùng phát thải thấp" tại Hà Nội đang cận kề, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc bùng nổ thực sự. Đáng chú ý, VinFast đang cho thấy sức mạnh áp đảo với mức tăng trưởng lên đến 500%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về quy mô thị trường xe điện.

Theo báo cáo thị trường năm 2025, doanh số xe máy điện tại Việt Nam đã đạt con số ấn tượng khoảng 700.000 chiếc. Đặc biệt, chỉ tính riêng nửa đầu năm, đã có hơn 209.000 xe được bàn giao đến tay khách hàng, tăng trưởng gần 100% so với cùng kỳ năm trước.

Xe máy điện Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Với kết quả này, Việt Nam chính thức khẳng định vị thế là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau hai "gã khổng lồ" là Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là tiền đề thuận lợi để thị trường tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn tới.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ này không chỉ đến từ yếu tố kinh tế mà còn nhờ "cú hích" cực lớn từ chính sách. Cụ thể, lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội từ tháng 7/2026 đang tạo áp lực buộc người dân phải cân nhắc thay thế xe xăng truyền thống.

Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu biến động cùng nhận thức về môi trường tăng cao đã khiến xe máy điện – với ưu điểm không phát thải và chi phí vận hành thấp – trở thành lựa chọn thay thế hợp lý nhất cho cư dân tại các đô thị lớn.

Tong năm 2025 doanh số của VinFast đạt hơn 406.000 xe máy điện.

Trong cuộc đua này, VinFast đang cho thấy vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Báo cáo của hãng cho biết, trong năm 2025 doanh số của VinFast đạt hơn 406.000 xe, tăng trưởng gần 500% so với năm trước.

Không chỉ có VinFast, thị trường còn chứng kiến sự bứt phá của nhiều cái tên khác như Yadea, Pega, Dat Bike hay Selex Motor. Sự tham gia sôi động của các thương hiệu này đã mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn về kiểu dáng, công nghệ và giá thành.

Các chuyên gia dự báo, bước sang năm 2026, doanh số xe máy điện tại Việt Nam có thể cán mốc 1,2 - 1,3 triệu xe, tương đương mức tăng trưởng khoảng 150%.

Các chuyên gia dự báo, bước sang năm 2026, doanh số xe máy điện tại Việt Nam có thể cán mốc 1,2 - 1,3 triệu xe.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, thị trường vẫn cần giải quyết các bài toán về hạ tầng trạm sạc đồng bộ và cải thiện công nghệ pin. Khi các rào cản này được tháo gỡ, xe điện chắc chắn sẽ trở thành phương tiện thống trị tại các thành phố lớn trong tương lai gần.

Tại Hà Nội, áp lực từ ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông đang khiến nhu cầu phương tiện sạch trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Xe máy điện hiện không chỉ là một món đồ công nghệ mà đã trở thành giải pháp di chuyển thông minh và kinh tế cho người dân Thủ đô.