Xe máy điện Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ

Doanh số xe máy điện ở Việt Nam vừa tăng kỷ lục gần 100%. Chỉ sau nửa đầu năm, hơn 209.000 xe đã được bàn giao, đưa tổng lượng xe cả năm chạm mốc 700.000 chiếc.

Thảo Nguyễn
Video: VinFast Viper - Xe máy điện đổi pin có gì hay?

Với doanh số tăng trưởng gần 100% trong nửa đầu năm và lộ trình "vùng phát thải thấp" tại Hà Nội đang cận kề, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc bùng nổ thực sự. Đáng chú ý, VinFast đang cho thấy sức mạnh áp đảo với mức tăng trưởng lên đến 500%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về quy mô thị trường xe điện.

Theo báo cáo thị trường năm 2025, doanh số xe máy điện tại Việt Nam đã đạt con số ấn tượng khoảng 700.000 chiếc. Đặc biệt, chỉ tính riêng nửa đầu năm, đã có hơn 209.000 xe được bàn giao đến tay khách hàng, tăng trưởng gần 100% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Việt Nam chính thức khẳng định vị thế là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau hai "gã khổng lồ" là Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là tiền đề thuận lợi để thị trường tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn tới.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ này không chỉ đến từ yếu tố kinh tế mà còn nhờ "cú hích" cực lớn từ chính sách. Cụ thể, lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội từ tháng 7/2026 đang tạo áp lực buộc người dân phải cân nhắc thay thế xe xăng truyền thống.

Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu biến động cùng nhận thức về môi trường tăng cao đã khiến xe máy điện – với ưu điểm không phát thải và chi phí vận hành thấp – trở thành lựa chọn thay thế hợp lý nhất cho cư dân tại các đô thị lớn.

Trong cuộc đua này, VinFast đang cho thấy vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Báo cáo của hãng cho biết, trong năm 2025 doanh số của VinFast đạt hơn 406.000 xe, tăng trưởng gần 500% so với năm trước.

Không chỉ có VinFast, thị trường còn chứng kiến sự bứt phá của nhiều cái tên khác như Yadea, Pega, Dat Bike hay Selex Motor. Sự tham gia sôi động của các thương hiệu này đã mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hơn về kiểu dáng, công nghệ và giá thành.

Các chuyên gia dự báo, bước sang năm 2026, doanh số xe máy điện tại Việt Nam có thể cán mốc 1,2 - 1,3 triệu xe, tương đương mức tăng trưởng khoảng 150%.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, thị trường vẫn cần giải quyết các bài toán về hạ tầng trạm sạc đồng bộ và cải thiện công nghệ pin. Khi các rào cản này được tháo gỡ, xe điện chắc chắn sẽ trở thành phương tiện thống trị tại các thành phố lớn trong tương lai gần.

Tại Hà Nội, áp lực từ ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông đang khiến nhu cầu phương tiện sạch trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Xe máy điện hiện không chỉ là một món đồ công nghệ mà đã trở thành giải pháp di chuyển thông minh và kinh tế cho người dân Thủ đô.

Số hóa - Xe

Simple Ultra 2026 hơn 66 triệu đồng - xe máy điện chạy tới 400 km/lần sạc

Thương hiệu Simple Energy tại Ấn Độ đã vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga chạy điện mới mang tên Simple Ultra 2026, xe có thể lăn bánh tới 400 km/lần sạc.

8-7363.jpg
Là nhà sản xuất xe điện nổi tiếng Ấn Độ với những dòng xe hiện đại, Simple Energy mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện Simple Ultra 2026. Đây là mẫu xe được định vị trong phân khúc cao cấp, và được tập trung để tối ưu những trải nghiệm cho người sử dụng.
3-5749.jpg
Theo công bố của hãng, Simple Ultra 2026 được trang bị bộ pin dung lượng 6,5 kWh, bao gồm hai khối pin 5 kWh và 1,5 kWh. Nhờ đó, xe đạt phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn IDC lên tới 400 km, một trong những con số cao nhất trong phân khúc xe máy điện tại Ấn Độ hiện nay.
Số hóa - Xe

VinFast lập kỷ lục doanh số xe máy điện với hơn 135.000 đơn đặt hàng

VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Tháng 3/2026, VinFast đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Trong đó, Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất, với hơn 52.000 xe Evo và hơn 24.000 xe Feliz đến tay khách hàng trong tháng 3. Đây cũng là những mẫu xe bán chạy bậc nhất trên thị trường xe máy (bao gồm cả xe chạy xăng) kể từ đầu năm.

Về xu hướng, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

Số hóa - Xe

Nano S05 - ôtô điện từ 148 triệu, rẻ ngang xe máy sắp ra mắt Việt Nam

Thị trường ôtô điện mini Việt Nam chuẩn bị đón nhận một "tân binh" đến từ TMT Motors mang tên Nano S05. Theo kế hoạch, xe sẽ ra mắt Việt Nam vào quý II/2026.

Video: Xem chi tiết xe mini điện Nano S05 chỉ 2 chỗ ngồi.

Nano S05 2026 chạy điện được phát triển dựa trên nền tảng mẫu Silence S04 từ châu Âu nhưng đã được tinh chỉnh để thích nghi với đặc thù khí hậu và giao thông Việt Nam. Với chiều dài chỉ 2,28 mét và chiều rộng 1,29 mét, xe có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với các dòng xe hạng A hay thậm chí là xe điện mini hiện có. Cấu hình hai chỗ ngồi cùng thiết kế hai cửa bên giúp xe đạt được sự linh hoạt tối đa khi luồn lách trong các con ngõ nhỏ hoặc di chuyển tại những khu vực dân cư đông đúc ở Hà Nội và TP.HCM.

