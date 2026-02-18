Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

BMW thu phí thuê bao camera 360 độ, chủ xe muốn dùng phải trả phí

Mới đây, hãng xe sang Đức - BMW đã gây chú ý khi áp dụng chính sách thu phí định kỳ cho hàng loạt tính năng công nghệ trên mẫu SUV thuần điện iX3.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện iX3 2026.

Thay vì trả tiền một lần để sở hữu trọn vẹn các tiện nghi, người dùng xe sang BMW giờ đây phải làm quen với khái niệm "thuê bao" để kích hoạt những trang bị vốn đã có sẵn trên xe.

Cụ thể, khách hàng muốn sử dụng hệ thống camera 360 độ trên BMW iX3 sẽ phải trả phí. Dù chiếc xe khi xuất xưởng đã được trang bị đầy đủ hệ thống camera vật lý xung quanh thân xe, người dùng vẫn không thể sử dụng đầy đủ tính năng quan sát toàn cảnh nếu không đăng ký gói dịch vụ hàng tháng.

1-6686.jpg
BMW thu phí thuê bao camera 360 độ, chủ xe muốn dùng phải trả phí.

BMW giải thích rằng, khoản phí này không đơn thuần là chi phí "mở khóa" phần cứng. Thay vào đó, nguồn thu sẽ được dùng để duy trì hệ thống vận hành, chi trả cho dữ liệu đám mây và các dịch vụ công nghệ đi kèm nhằm đảm bảo tính năng luôn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, việc phải trả thêm tiền cho một thiết bị hiển hiện ngay trên xe đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ phía khách hàng và các chuyên gia giao thông.

Không dừng lại ở hệ thống quan sát, gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao Driving Assist Pro trên iX3 cũng được đưa vào mô hình kinh doanh tương tự. Các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái này có thể được kích hoạt từ xa thông qua cập nhật phần mềm OTA. Điều này mang lại sự linh hoạt khi chủ xe có thể tùy chọn dùng hoặc không tùy theo nhu cầu thực tế, thay vì phải chi một khoản tiền lớn để mua đứt ngay từ thời điểm đặt xe tại đại lý.

2-3743.jpg
Dù chiếc xe khi xuất xưởng đã được trang bị đầy đủ hệ thống camera vật lý xung quanh thân xe, người dùng vẫn không thể sử dụng nếu không đắng ký dịch vụ.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào từng thị trường cụ thể, BMW còn mở rộng danh mục thuê bao cho các trang bị chuyên sâu hơn như hệ thống treo thích ứng hay dịch vụ cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực. Hãng khẳng định mô hình này giúp tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa, đồng thời cam kết sẽ không tính phí đối với các thông số hiệu năng cơ bản như công suất động cơ hay dung lượng pin của xe.

#BMW thu phí thuê bao camera 360 #camera 30 trên BMW iX3 #BMW iX3 2026 mới #giá xe BMW iX3 2026 #xe SUV điện BMW iX3 2026 #BMW iX3 2026 chạy điện

Bài liên quan

Xe

BMW iX3 mới ra mắt tại CES 2026 - mở ra kỷ nguyên mới cho ôtô điện

Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.

11-4653.jpg
Tại triển lãm Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) đang diễn ra tại Mỹ, BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn trình làng một tầm nhìn hoàn toàn khác về tương lai của ô tô. Nhân vật trung tâm của gian hàng BMW năm nay là BMW iX3 thế hệ mới.
1-2934.jpg
Mẫu xe SUV điện iX3 đầu tiên được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, nơi công nghệ, phần mềm và trải nghiệm người dùng được đặt ngang hàng với hiệu năng cơ khí. Nó không đơn thuần là bản kế nhiệm của iX3 hiện tại, mà được xem như “mẫu xe mở màn” cho kỷ nguyên Neue Klasse.
Xem chi tiết

Xe

BMW ra mắt iX3 chạy điện hoàn toàn mới với trợ lý ảo Alexa+

BMW đã mang iX3 mới đến Las Vegas để lần đầu tiên giới thiệu công nghệ tiên tiến của mình. Xe được trang bị trợ lý cá nhân BMW Intelligent Personal Assistant.

10-8428.jpg
BMW iX3 hoàn toàn mới là tâm điểm tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2026 ở Las Vegas. Một năm sau khi ra mắt hệ thống BMW Panoramic iDrive với hệ điều hành BMW Operating System X, BMW lại có một át chủ bài mới, đó là trợ lý cá nhân thông minh BMW Intelligent Personal Assistant Amazon Alexa + thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
11-93.jpg
Hệ thống này sẽ cho phép tương tác trực quan và thông minh giữa hành khách và phương tiện. Lần đầu tiên, những người trên xe có thể đặt nhiều câu hỏi trong cùng một câu, liên quan đến các tính năng của xe hoặc các chủ đề kiến ​​thức chung. Công nghệ mô hình ngôn ngữ Lớn (LLM) là một trí tuệ nhân tạo tạo sinh có khả năng tự đưa ra câu trả lời.
Xem chi tiết

Xe

BMW iX3 ưu đãi "sốc", giảm tới hơn 1 tỷ đồng tại đại lý

Mới đây, các đại lý BMW trên toàn quốc đã áp dụng chương trình ưu đãi lớn dành cho khách mua mẫu xe điện BMW iX3 phiên bản VIN 2023 lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Video: Trên tay SUV điện BMW iX3 chính hãng tại Việt Nam.

Cụ thể, khách mua BMW iX3 vin 2023 đang được chào bán với giá 2,495 tỷ đồng, ưu đãi 1,044 tỷ đồng so với giá niêm yết 3,539 tỷ đồng. Khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc tại nhà miễn phí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới