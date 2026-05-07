Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran vào ngày 6/5, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng một máy bay chiến đấu đã bắn hỏng bánh lái của tàu chở dầu này tại Vịnh Oman khi tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thiết lập.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang trong thời gian ngừng bắn. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiến hành một đợt không kích mới (vào Iran) nếu không đạt được thỏa thuận, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Ông Trump khẳng định ngày 6/5 rằng các quan chức Iran muốn chấm dứt chiến sự.

“Chúng tôi đang làm việc với những người rất muốn đạt được thỏa thuận, và chúng ta sẽ xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng chúng ta hay không”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nói trên truyền hình nhà nước rằng, Tehran đã “kiên quyết bác bỏ” các đề xuất của Mỹ được Axios đưa tin, nhưng vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump đã tăng cường gây áp lực lên Tehran một ngày sau khi đình chỉ nỗ lực của Mỹ nhằm mở hành lang an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy này vốn là huyết mạch vận chuyển dầu, khí đốt, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra hôm 28/2.

