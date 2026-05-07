Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran vào ngày 6/5, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội rằng một máy bay chiến đấu đã bắn hỏng bánh lái của tàu chở dầu này tại Vịnh Oman khi tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thiết lập.

tttrump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang trong thời gian ngừng bắn. Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiến hành một đợt không kích mới (vào Iran) nếu không đạt được thỏa thuận, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Ông Trump khẳng định ngày 6/5 rằng các quan chức Iran muốn chấm dứt chiến sự.

“Chúng tôi đang làm việc với những người rất muốn đạt được thỏa thuận, và chúng ta sẽ xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng chúng ta hay không”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei nói trên truyền hình nhà nước rằng, Tehran đã “kiên quyết bác bỏ” các đề xuất của Mỹ được Axios đưa tin, nhưng vẫn đang xem xét đề xuất mới nhất từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump đã tăng cường gây áp lực lên Tehran một ngày sau khi đình chỉ nỗ lực của Mỹ nhằm mở hành lang an toàn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy này vốn là huyết mạch vận chuyển dầu, khí đốt, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra hôm 28/2.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV
#Mỹ nổ súng vào tàu chở dầu của Iran #căng thẳng Mỹ - Iran #xung đột Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #Tổng thống Trump #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự?

Mỹ và Iran dường như đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

AP đưa tin, Mỹ và Iran ngày 6/5 dường như đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua có thể sớm kết thúc và các chuyến hàng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên bị gián đoạn do xung đột có thể được nối lại. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết, điều này phụ thuộc vào việc Iran có chấp nhận một thỏa thuận "đã được đề xuất" hay không.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung Quốc kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran.

AP đưa tin, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/5 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Mỹ và Iran.

"Chúng tôi cho rằng cần nhanh chóng có một lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran toàn diện. Việc nối lại các hành động thù địch là không thể chấp nhận được và điều đặc biệt quan trọng là phải tiếp tục cam kết đối thoại và đàm phán", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu

Việc Mỹ duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu từ lâu được coi là trụ cột trong chiến lược an ninh của cả Washington và các đồng minh NATO.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, một lần nữa làm dấy lên sự chú ý về vai trò của Mỹ tại châu Âu, theo AP.

80.000 đến 100.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại châu Âu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh ông Trump tìm cách gây áp lực buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới