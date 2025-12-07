Hà Nội

Bạn đọc

Từ hồ sơ đến thực tiễn: Năng lực thực sự của Thiên Bình khi "phủ sóng" diện rộng [Kỳ 4]

Việc trúng thầu liên tiếp tại nhiều tỉnh thành cách trở về địa lý trong năm 2025 đặt ra thách thức lớn về năng lực triển khai của Công ty Thiên Bình. Đồng thời, nhiều gói thầu ghi nhận mức độ cạnh tranh rất thấp.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ về số lượng gói thầu mà Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình trúng thầu (ít nhất 31 gói trúng trong năm 2025). Việc "phủ sóng" trên diện rộng không chỉ cho thấy tham vọng của doanh nghiệp mà còn đặt ra những thách thức không nhỏ về năng lực thực hiện hợp đồng, đồng thời hé lộ những khoảng lặng về tính cạnh tranh trong các cuộc thầu.

Áp lực khi "dàn trải" dự án trên toàn quốc

Phân tích dòng thời gian trúng thầu của Công ty Thiên Bình cho thấy sự dồn dập về mặt khối lượng công việc. Chỉ tính riêng trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2025, đơn vị này đã được công bố trúng nhiều gói thầu tại các tỉnh Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Đặc thù của các gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục là đòi hỏi nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nhiều điểm trường khác nhau.

5-8351.png
Ảnh minh họa

Ví dụ, trong cùng thời điểm đầu tháng 6/2025, Công ty Thiên Bình phải triển khai đồng thời các gói thầu tại huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) và Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). Huyện Bảo Lạc là một huyện vùng cao biên giới, điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn. Việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị tại đây đòi hỏi kế hoạch hậu cần và nhân sự kỹ thuật đáng kể. Cùng lúc đó, nhà thầu cũng phải điều phối nguồn lực để thực hiện gói thầu tại Thừa Thiên Huế, cách Cao Bằng hàng trăm km.

Đến các tháng cuối năm, áp lực này tiếp tục duy trì khi Công ty Thiên Bình trúng thầu tại Vĩnh Long (tháng 9/2025), Hà Tĩnh (tháng 9/2025) và Hòa Bình (tháng 11/2025).

Việc triển khai đồng thời nhiều dự án tại các địa bàn cách xa nhau về địa lý đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nhân sự kỹ thuật, năng lực quản lý dự án và đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng của Công ty Thiên Bình.

Những cuộc thầu thiếu vắng sự cạnh tranh

Bên cạnh vấn đề năng lực triển khai, hồ sơ đấu thầu của Công ty Thiên Bình năm 2025 còn cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: Mức độ cạnh tranh tại nhiều gói thầu rất thấp.

Tại "Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị" do Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng (Hà Nội) mời thầu. Theo thông tin phân tích ban đầu, Công ty Thiên Bình là nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về kỹ thuật. Khi chỉ có một nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật để vào vòng đánh giá tài chính, yếu tố cạnh tranh về giá gần như bị triệt tiêu. Kết quả là gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,23%.

Điều này đặt ra câu hỏi về việc xây dựng các tiêu chí trong E-HSMT. Liệu các yêu cầu kỹ thuật có được xây dựng một cách công bằng, hay có những "rào cản" khiến các nhà thầu khác bị loại?

Tại các gói thầu khác, số lượng nhà thầu tham dự cũng rất hạn chế. Gói thầu tại Trường PTDTNT THCS huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) và gói thầu tại Yên Thủy (Hòa Bình) đều chỉ ghi nhận 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn dễ dẫn đến tình trạng 'bội thực', dàn trải nhân sự. Nếu không kiểm soát tốt, có thể dẫn đến chậm tiến độ, ảnh hưởng chất lượng lắp đặt hoặc phải bán thầu, giao khoán cho các đơn vị phụ không đủ năng lực. Theo quy định, các chủ đầu tư khi đánh giá năng lực nhà thầu cần xem xét kỹ tình hình thực hiện các hợp đồng đang dang dở khác để đảm bảo tính khả thi của dự án."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Minh bạch trong hoạt động mua sắm thiết bị trường học: Góc nhìn chuyên gia và pháp lý

#Thiên Bình #gói thầu #năng lực #cạnh tranh #hậu cần #đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Dấu ấn "người quen" Tư vấn Tâm Việt trong các gói thầu của Thiên Bình [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy sự trùng hợp đáng chú ý khi Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt đóng vai trò tư vấn tại các gói thầu mà Công ty Thiên Bình trúng thầu ở Hòa Bình và Cao Bằng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong hành trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình tại một số địa phương phía Bắc, có sự xuất hiện lặp lại của một đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt (viết tắt là Công ty Tâm Việt). Sự trùng hợp này diễn ra tại các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Sự trùng hợp tại Cao Bằng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nghịch lý giá trúng thầu của Thiên Bình: Nơi "siêu tiết kiệm", nơi giảm giá "sốc" [Kỳ 2]

Trong khi trúng thầu tại Hà Nội với mức tiết kiệm ngân sách "tượng trưng" 0,23%, Công ty Thiên Bình lại gây bất ngờ khi giảm giá tới hơn 42% tại một gói thầu ở Thừa Thiên Huế. Sự chênh lệch này nói lên điều gì?

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình trong năm 2025 ghi nhận những con số đầy mâu thuẫn về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. Sự không đồng nhất trong chiến lược giá của nhà thầu này tại các địa phương khác nhau đang tạo ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả trong mua sắm công.

Những gói thầu tiết kiệm "nhỏ giọt"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Công ty Thiên Bình: Hành trình "phủ sóng" gói thầu thiết bị giáo dục năm 2025 [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học từ Bắc vào Nam trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình thể hiện năng lực đáng chú ý, song hành cùng những dấu hỏi về hiệu quả ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã số doanh nghiệp: 0104746480) là một đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và đồ dùng trường học. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Tầng 2, Số 367 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, do bà Đặng Thị Thanh Hà làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Thiên Bình đã tham gia 141 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 84 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 328 tỷ đồng.

Xem chi tiết

