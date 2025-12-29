Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung Thiết bị trường học Tân Văn: Từ doanh nghiệp nhỏ đến "ông lớn" thầu thiết bị [Kỳ 1]

Với quy mô doanh nghiệp nhỏ, Công ty Thiết bị trường học Tân Văn ghi dấu ấn với 57 gói thầu trúng, đạt giá trị hàng trăm tỷ đồng tại các địa phương trọng yếu như Khánh Hòa và Tây Ninh.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn (MSDN: 0302854294), có trụ sở TP HCM, là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa giáo dục. Dù đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhưng lịch sử đấu thầu của đơn vị này khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè với 103 lần tham gia, trúng 57 gói thầu với tổng giá trị hơn 209 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2025, doanh nghiệp này bùng nổ với việc tham gia 15 gói thầu và đã sớm ghi nhận 8 kết quả trúng thầu. Đáng chú ý nhất là gói thầu "Mua sắm thiết bị phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cho các trường THCS, THPT năm 2025" do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Liên danh Gói thầu số 3 (trong đó Tân Văn là thành viên phụ) đã trúng thầu với giá 56.323.988.000 đồng.

2452236446314533436-1-9413.jpg
Ảnh minh họa

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, doanh nghiệp này có một "địa bàn" hoạt động khá tập trung. Tại Ninh Thuận cũ, Tân Văn có mối quan hệ đặc biệt với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khi tham gia 19 gói thầu và trúng tới 14 gói. Thậm chí, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, nhà thầu này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% với 8/8 gói thầu tham gia.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một doanh nghiệp nhỏ trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư duy nhất thường đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quy trình lựa chọn nhà thầu để đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả nhất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Tây Ninh và Cần Thơ: Những liên danh "khủng" và các cú ngã đau vì lỗi hồ sơ sơ đẳng.

#Thiết bị trường học #Tân Văn #đấu thầu #giáo dục #doanh nghiệp nhỏ

Bài liên quan

Bạn đọc

Sự thật về hợp đồng 4,8 tỷ đồng và trách nhiệm của thành viên liên danh tại Cần Thơ [Kỳ 3]

Trước nghi vấn hồ sơ giả, Liên danh nhà thầu đã cung cấp sao kê ngân hàng chứng minh dòng tiền thực tế. Đại diện liên danh khẳng định đây là sơ suất đính nhầm "bản lưu" của thành viên Công ty Tân Văn, không phải gian lận năng lực.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay sau khi nhận được yêu cầu làm rõ từ Bên mời thầu liên quan đến các dấu hiệu bất thường trong E-HSDT, Liên danh Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Công ty Cổ phần Quốc tế MBA, Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Công nghiệp Đại Cát và Công ty TNHH Nghe nhìn Toàn Cầu) đã kịp thời có Công văn số 150/CV-LD ngày 05/11/2025 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ để giải trình sự việc.

snapedit-1766982093909-9578.jpg
Một phần báo cáo đánh giá E-HSDT số 49/BCĐG.MSHH ngày 08/11/2025, của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nam Việt. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu phân tích về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư khi giá trúng thầu giảm mạnh so với dự toán.

Quay trở lại gói thầu cải tạo Nhà 4T2 tại Trường Đại học Cần Thơ, con số tiết kiệm hơn 1,46 tỷ đồng (tương đương 19,54%) là một minh chứng cho hiệu quả của đấu thầu qua mạng theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ phần mềm phân tích, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính chỉ rơi vào khoảng 8,12%. Do đó, mức giảm giá gần 20% tại dự án của Trường Đại học Cần Thơ được coi là một bước đi "quyết liệt" bất thường của doanh nghiệp.

11-9767.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Cần Thơ: Hiệu quả kinh tế và bài học về hồ sơ năng lực [Kỳ 3]

Những con số tiết kiệm từ gói thầu tại quận Thốt Nốt mở ra nhiều vấn đề về tính minh bạch và quản lý dự án sau trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mức tiết kiệm 16,27% tại gói thầu thi công Trường THCS Thốt Nốt là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hoạt động đầu tư công tại TP Cần Thơ cuối năm 2025. Tuy nhiên, câu chuyện hậu đấu thầu về việc bảo đảm chất lượng công trình với mức chi phí thấp vẫn là bài toán cần lời giải từ các bên liên quan.

Phân tích sâu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể thấy tính chuyên nghiệp trong việc lập hồ sơ là yếu tố tiên quyết. Việc nhà thầu có mức giá rẻ nhất (Liên danh Trường THCS Thốt Nốt - MST 1800646813) bị loại vì những lỗi cơ bản như thiếu tài liệu chứng minh năng lực hay thiết bị hết hạn kiểm định cho thấy sự chủ quan đáng tiếc của một bộ phận doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.