Chân dung Thiết bị trường học Tân Văn: Từ doanh nghiệp nhỏ đến "ông lớn" thầu thiết bị [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn (MSDN: 0302854294), có trụ sở TP HCM, là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa giáo dục. Dù đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ, nhưng lịch sử đấu thầu của đơn vị này khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè với 103 lần tham gia, trúng 57 gói thầu với tổng giá trị hơn 209 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2025, doanh nghiệp này bùng nổ với việc tham gia 15 gói thầu và đã sớm ghi nhận 8 kết quả trúng thầu. Đáng chú ý nhất là gói thầu "Mua sắm thiết bị phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ cho các trường THCS, THPT năm 2025" do Sở Giáo dục và Đào tạo Long An làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Liên danh Gói thầu số 3 (trong đó Tân Văn là thành viên phụ) đã trúng thầu với giá 56.323.988.000 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, doanh nghiệp này có một "địa bàn" hoạt động khá tập trung. Tại Ninh Thuận cũ, Tân Văn có mối quan hệ đặc biệt với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khi tham gia 19 gói thầu và trúng tới 14 gói. Thậm chí, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, nhà thầu này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% với 8/8 gói thầu tham gia.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc một doanh nghiệp nhỏ trúng thầu dày đặc tại một địa phương hoặc một chủ đầu tư duy nhất thường đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và công bằng. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quy trình lựa chọn nhà thầu để đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả nhất".

[Kỳ 2:] Tây Ninh và Cần Thơ: Những liên danh "khủng" và các cú ngã đau vì lỗi hồ sơ sơ đẳng.