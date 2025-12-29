Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn: "Vị thế" tại các gói chỉ định thầu

Trong năm 2025, Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị trường học tại Khánh Hòa, Tây Ninh chủ yếu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn (Mã số thuế: 0302854294), có địa chỉ tại B18/19A Đường Bình Hưng, Xã Bình Hưng, TP HCM, là một cái tên không còn xa lạ trong giới đấu thầu thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam. Theo tài liệu thu thập được, doanh nghiệp này do ông Nguyễn Anh Hào làm đại diện pháp luật, đã hoạt động hơn 20 năm và duy trì một phong độ trúng thầu đáng nể.

Tần suất trúng thầu dày đặc qua hình thức chỉ định thầu

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu Tân Văn đã tham gia 15 gói thầu và ghi nhận kết quả trúng 8 gói. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu giá trị mà doanh nghiệp này giành được thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Tại dự án Nâng cấp Trường mầm non 16 tháng 4, Gói thầu số 19 về cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng đã được phê duyệt cho Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn theo Quyết định số 60/QĐ-BQL ngày 06/10/2025 do ông Phạm Huy Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Phan Rang ký. Điều khiến dư luận quan tâm là trước đó, vào tháng 12/2024, gói thầu này từng được phê duyệt hình thức "Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng". Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2025, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-BQL điều chỉnh sang hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với lý do thay đổi chủ đầu tư theo phân cấp chính quyền địa phương và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15.

snapedit-1766982093909-6833.jpg
Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, vào tháng 2/2025, nhà thầu này cũng được chỉ định thầu rút gọn tại Gói thầu số 11 dự án Xây dựng mới phòng học Trường THCS Võ Thị Sáu với giá trúng 751.763.000 đồng và Gói thầu số 10 dự án Nhà điều hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố với giá 452.585.000 đồng. Điểm chung của các gói thầu này là đều được mời thầu bởi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đơn vị mà nhà thầu Tân Văn đã trúng 14/19 gói thầu từng tham gia.

Năng lực thực thi và dấu hỏi về tính cạnh tranh

Tại tỉnh Tây Ninh, vào những ngày cuối năm 2025, Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" cho gói thầu mua sắm thiết bị thực hành tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Theo Quyết định số 137/QĐ-THPT ngày 22/12/2025, doanh nghiệp trúng thầu với giá 179.622.000 đồng thông qua chỉ định thầu.

Việc một doanh nghiệp liên tục được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu tại nhiều địa phương khác nhau trong cùng một thời điểm đặt ra vấn đề về khả năng phân bổ nguồn lực. Với đội ngũ nhân sự ghi nhận trên hệ thống là 21 người, việc triển khai đồng thời các gói thầu lắp đặt thiết bị từ Khánh Hòa đến Tây Ninh đòi hỏi một quy trình quản trị chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm của nhà thầu này thường không cao. Tại gói thầu Trường THCS Võ Thị Sáu, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 6,88%, trong khi tại gói thầu Trường mầm non 16 tháng 4, con số này chỉ xấp xỉ 4,87%. Đối với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu thường sát với giá dự toán, điều này đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa ngân sách nhà nước.

Góc nhìn pháp lý từ các chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã mở rộng một số trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, việc lạm dụng hình thức này hoặc điều chỉnh từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu cần phải dựa trên các căn cứ kỹ thuật và pháp lý hết sức chặt chẽ. Cơ quan chức năng cần giám sát liệu các lý do như 'thay đổi chủ đầu tư' có thực sự dẫn đến yêu cầu phải chỉ định thầu để đảm bảo tính liên tục hay không".

Đồng quan điểm, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhận định: "Tính cạnh tranh là linh hồn của hoạt động đấu thầu. Khi một nhà thầu trở thành 'gương mặt quen thuộc' trúng thầu dày đặc tại một đơn vị qua chỉ định thầu, dư luận đặt nghi vấn về tính công bằng. Hiệu quả kinh tế không chỉ đo bằng tỷ lệ tiết kiệm trên giấy tờ mà còn ở chất lượng thiết bị sau 75 ngày thực hiện hợp đồng như tại dự án Trường mầm non 16 tháng 4".

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (như việc thành lập phường Phan Rang từ ngày 01/7/2025), việc minh bạch hóa các hoạt động đầu tư công tại các đơn vị mới thành lập là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản lý tại địa phương.

#Thiết bị trường học #Tân Văn #đấu thầu #chỉ định thầu #cạnh tranh #quản lý dự án

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Hưởng Phúc "gánh" loạt gói thầu chục tỷ: Áp lực huy động nguồn lực [Kỳ 3]

Chỉ trong vài tháng của năm 2025, Công ty Hưởng Phúc liên tiếp trúng 3 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, đặt ra dấu hỏi về khả năng triển khai đồng thời của doanh nghiệp.

Trong hoạt động đấu thầu, việc nhà thầu trúng cùng lúc nhiều gói thầu là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh doanh. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý dự án và đảm bảo chất lượng công trình, dư luận thường đặt ra câu hỏi về khả năng huy động nhân sự và thiết bị thực tế, nhất là khi các dự án đều yêu cầu cường độ tập trung cao và tiến độ thi công nghiêm ngặt. Trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc (MST: 1101552489) tại khu vực Cần Giuộc là một ví dụ điển hình cần được soi chiếu kỹ lưỡng.

"Điểm rơi" của loạt dự án chục tỷ

Xem chi tiết

Bạn đọc

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế trong gói thầu tiết kiệm gần 20% tại Đại học Cần Thơ [Kỳ 3]

Các chuyên gia pháp lý và đấu thầu phân tích về trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư khi giá trúng thầu giảm mạnh so với dự toán.

Quay trở lại gói thầu cải tạo Nhà 4T2 tại Trường Đại học Cần Thơ, con số tiết kiệm hơn 1,46 tỷ đồng (tương đương 19,54%) là một minh chứng cho hiệu quả của đấu thầu qua mạng theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ phần mềm phân tích, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong lịch sử tham gia thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính chỉ rơi vào khoảng 8,12%. Do đó, mức giảm giá gần 20% tại dự án của Trường Đại học Cần Thơ được coi là một bước đi "quyết liệt" bất thường của doanh nghiệp.

11-9767.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Soi "sức khỏe" nhà thầu trúng hơn 70 gói thầu thiết bị tại khu vực phía Nam [Kỳ 3]

Với lịch sử tham gia hơn 200 gói thầu, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, xây lắp.

Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang thành lập từ tháng 07/2003, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực hàng hóa và xây lắp. Trải qua lịch sử đấu thầu, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 202 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu 71 gói và trượt 126 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt con số hơn 40 tỷ đồng. Riêng trong vai trò độc lập, tổng giá trị trúng thầu là 38.781.729.275 đồng. Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức khá cao, đạt 94,57%, cho thấy biên độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là tương đối thấp (chỉ khoảng 5,43%).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.