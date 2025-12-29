Đồng Tháp: Công ty Thuận Thảo Anh giảm giá sâu, thắng thầu tại xã Mỹ Thọ

Với mức giảm giá lên tới 24%, Công ty Thuận Thảo Anh đã vượt qua 9 đối thủ để giành gói thầu xây dựng Trường Mầm non Mỹ Thọ, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 1836/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án Trường Mầm non Mỹ Thọ (Vàm Xáng). Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thuận Thảo Anh (gọi tắt là Công ty Thuận Thảo Anh).

Quyết định số 1836/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp số 01. Nguồn: MSC

Bản lĩnh giảm giá sâu tại địa danh "mới"

Dự án Trường Mầm non Mỹ Thọ (Vàm Xáng) được triển khai tại xã Mỹ Thọ, một đơn vị hành chính mới thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mỹ Thọ và các xã lân cận theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một trong những dự án trọng điểm về giáo dục tại địa phương, với tổng mức đầu tư được phê duyệt từ tháng 6/2025.

Tại gói thầu xây lắp số 01, giá dự toán được duyệt là 5.378.576.000 đồng. Trong quá trình đấu thầu qua mạng, Công ty Thuận Thảo Anh đã đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 4.033.130.000 đồng. Như vậy, nhà thầu này đã chấp nhận giảm giá trực tiếp 24% so với giá chào ban đầu, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 1,34 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cuộc thầu này thu hút tới 10 nhà thầu tham dự, một con số khá lớn cho một gói thầu chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia cho thấy, cả 09 nhà thầu còn lại, bao gồm những cái tên quen thuộc như Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Trí Dương, Công ty TNHH MTV Lê Minh III hay Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Toàn Thắng, đều bị loại do có giá dự thầu cao hơn Công ty Thuận Thảo Anh.

Chân dung nhà thầu "quen" tại Đồng Tháp

Công ty Thuận Thảo Anh, có trụ sở tại Phường Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, không phải là cái tên xa lạ trong giới thầu xây lắp tại đất Sen Hồng. Với thâm niên hoạt động từ năm 2004, doanh nghiệp này đã tham gia 145 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị hơn 156 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Thuận Thảo Anh cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ khi liên tiếp trúng 06 gói thầu quan trọng. Có thể kể đến gói thầu xây lắp trị giá hơn 6,1 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh vào đầu tháng 01/2025, hay gói thầu xây lắp 3,9 tỷ đồng cũng tại đơn vị này vào tháng 5/2025.

Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh là "địa bàn" chủ lực của nhà thầu này khi họ đã tham gia 46 gói và trúng 17 gói tại đây. Việc mở rộng trúng thầu sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 với mức giảm giá sâu cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị phần của Thuận Thảo Anh trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và các luật sửa đổi 2024, 2025 đang siết chặt tính cạnh tranh.

Bài toán chất lượng và trách nhiệm giải trình

Việc nhà thầu giảm giá tới 24% tại gói thầu xây dựng trường học đặt ra nhiều câu hỏi về việc tối ưu hóa chi phí. Theo hồ sơ thầu, thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày với loại hợp đồng trọn gói. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng biến động, mức giảm giá sâu đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực quản trị dự án cực tốt.

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang nhận định: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu chào giá thấp là quyền tự chủ kinh doanh và giúp tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt là việc huy động nhân sự và thiết bị như đã cam kết trong E-HSDT để đảm bảo không có tình trạng 'bỏ thầu giá thấp rồi thi công cầm chừng' hoặc cắt giảm chất lượng vật tư".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Thông tư 79/2025/TT-BTC, nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mức giá chào của mình. Nếu không thực hiện đúng hợp đồng, nhà thầu không chỉ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng mà còn đối mặt với nguy cơ bị cấm tham gia thầu trên toàn quốc".

Tại báo cáo đánh giá số 12/BCĐG-TCG, Tổ chuyên gia gồm các ông/bà Quan Ánh Tuyết, Nguyễn Nhựt Trường và Võ Hữu Thanh đã khẳng định Công ty Thuận Thảo Anh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Dư luận đang kỳ vọng với mức tiết kiệm ấn tượng này, công trình Trường Mầm non Mỹ Thọ sẽ sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng để đón các em nhỏ tại điểm trường Vàm Xáng vào năm học tới.