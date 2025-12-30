Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 62% tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhà thầu S5T Việt Nam đang cho thấy một sự "gắn bó" đặc biệt với chủ đầu tư này thông qua hàng loạt gói thầu thiết bị trọng yếu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong danh sách các đối tác thường xuyên của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nổi lên là một "khách hàng" đặc biệt thân thiết.

Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, S5T Việt Nam đã tham gia đấu thầu 29 gói tại Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng tại đơn vị này là 127.185.522.000 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 62%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trúng thầu trung bình của S5T trên toàn quốc (khoảng 38,4%).

2452236446314533436-1.jpg
Ảnh minh họa

Điều đáng nói là danh mục các gói thầu mà S5T Việt Nam nắm giữ tại đây đều liên quan đến các hệ thống "đầu não" và kỹ thuật cốt lõi của nhà máy thủy điện. Có thể kể đến: Hệ thống điều tốc tổ máy H1, H2; Hệ thống kích từ tổ máy H2; Hệ thống rơ le bảo vệ; Máy nén khí...

Đi sâu vào chi tiết, ngày 14/01/2025, tại Gói thầu 19 "Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống rơ le REC670... và rơ le REL670...", Công ty S5T Việt Nam đã trúng thầu với giá 2.557.566.000 đồng. Tại gói thầu này, chỉ có 2 nhà thầu khác tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh không cao. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình của S5T Việt Nam tại Thủy điện Sông Ba Hạ là 91,09%, tuy có tiết kiệm nhưng vẫn đặt ra dấu hỏi về việc liệu có thêm dư địa để giảm giá thành nếu thị trường cạnh tranh hơn.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tục nhiều năm, nhiều gói tại một chủ đầu tư thường xuất phát từ việc họ nắm rõ công nghệ, hệ thống cũ của nhà máy nên có lợi thế khi chào thầu các gói nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư không được phép đưa ra các tiêu chí kỹ thuật mang tính chỉ định, 'cài cắm' để hướng thầu về một đơn vị cụ thể. Cần kiểm tra xem E-HSMT tại các gói thầu này có các yêu cầu kỹ thuật 'đo ni đóng giày' cho thiết bị mà S5T Việt Nam phân phối hay không".

Thực tế, S5T Việt Nam là doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, trong khi Thủy điện Sông Ba Hạ nằm tại khu vực miền Trung. Việc một nhà thầu ở xa liên tục vượt qua các rào cản về địa lý và cạnh tranh để duy trì vị thế nhà thầu chủ chốt tại Thủy điện Sông Ba Hạ trong nhiều năm liền là một hiện tượng cần được các cơ quan quản lý giám sát để đảm bảo tính minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Dấu hỏi về tính cạnh tranh: Tỷ lệ tiết kiệm ‘siêu thấp’ và những cuộc đối đầu quen mặt

#S5T Việt Nam #Thủy điện Sông Ba Hạ #đấu thầu #gói thầu #kỹ thuật #cạnh tranh

Bài liên quan

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" dày đặc của Công ty S5T Việt Nam tại các đơn vị thủy điện, nhiệt điện lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại nhiều gói thầu đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) với việc tham gia khoảng 83 gói thầu. Điểm đáng chú ý trong bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này là sự xuất hiện tần suất cao tại các đơn vị thành viên thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO).

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài gói thầu thay thế hệ thống điều tốc vừa trúng ngày 25/12/2025, trong năm qua, Công ty S5T Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 06/11/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 44 "Thử nghiệm sau khi đại tu tổ máy H2" với giá 955.800.000 đồng. Trước đó, ngày 30/07/2025, đơn vị này trúng Gói thầu số 34 "Mua sắm Module khuếch đại PL10 hệ thống điều tốc..." với giá 938.088.000 đồng; hay ngày 05/05/2025 trúng Gói thầu 32 "Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC" với giá 3.086.600.000 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty S5T Việt Nam và ‘cú đúp’ thầu chục tỷ đồng ngày cuối năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu giá trị lớn tại các nhà máy điện trọng điểm, dấy lên sự quan tâm về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu lĩnh vực năng lượng những ngày cuối năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (viết tắt là Công ty S5T Việt Nam).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ riêng trong ngày 25/12/2025, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hai dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 4,9 tỷ ở Nhơn Trạch 2: Vì sao S5T Việt Nam trúng dù giá cao nhất?

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phê duyệt Công ty S5T Việt Nam trúng gói thầu 4,5 tỷ đồng, dù nhà thầu này có giá dự thầu cao nhất trong 4 đơn vị tham gia.

Mới đây, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường đợt 2 năm 2025 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2" . Điều đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong số 4 công ty tham gia.

Nhà thầu giá cao nhất "về đích"

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.