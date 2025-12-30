Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 62% tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhà thầu S5T Việt Nam đang cho thấy một sự "gắn bó" đặc biệt với chủ đầu tư này thông qua hàng loạt gói thầu thiết bị trọng yếu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong danh sách các đối tác thường xuyên của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nổi lên là một "khách hàng" đặc biệt thân thiết.

Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, S5T Việt Nam đã tham gia đấu thầu 29 gói tại Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng tại đơn vị này là 127.185.522.000 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 62%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trúng thầu trung bình của S5T trên toàn quốc (khoảng 38,4%).

Điều đáng nói là danh mục các gói thầu mà S5T Việt Nam nắm giữ tại đây đều liên quan đến các hệ thống "đầu não" và kỹ thuật cốt lõi của nhà máy thủy điện. Có thể kể đến: Hệ thống điều tốc tổ máy H1, H2; Hệ thống kích từ tổ máy H2; Hệ thống rơ le bảo vệ; Máy nén khí...

Đi sâu vào chi tiết, ngày 14/01/2025, tại Gói thầu 19 "Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống rơ le REC670... và rơ le REL670...", Công ty S5T Việt Nam đã trúng thầu với giá 2.557.566.000 đồng. Tại gói thầu này, chỉ có 2 nhà thầu khác tham gia, cho thấy mức độ cạnh tranh không cao. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình của S5T Việt Nam tại Thủy điện Sông Ba Hạ là 91,09%, tuy có tiết kiệm nhưng vẫn đặt ra dấu hỏi về việc liệu có thêm dư địa để giảm giá thành nếu thị trường cạnh tranh hơn.

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tục nhiều năm, nhiều gói tại một chủ đầu tư thường xuất phát từ việc họ nắm rõ công nghệ, hệ thống cũ của nhà máy nên có lợi thế khi chào thầu các gói nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư không được phép đưa ra các tiêu chí kỹ thuật mang tính chỉ định, 'cài cắm' để hướng thầu về một đơn vị cụ thể. Cần kiểm tra xem E-HSMT tại các gói thầu này có các yêu cầu kỹ thuật 'đo ni đóng giày' cho thiết bị mà S5T Việt Nam phân phối hay không".

Thực tế, S5T Việt Nam là doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, trong khi Thủy điện Sông Ba Hạ nằm tại khu vực miền Trung. Việc một nhà thầu ở xa liên tục vượt qua các rào cản về địa lý và cạnh tranh để duy trì vị thế nhà thầu chủ chốt tại Thủy điện Sông Ba Hạ trong nhiều năm liền là một hiện tượng cần được các cơ quan quản lý giám sát để đảm bảo tính minh bạch.

