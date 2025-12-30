Hà Nội

Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu công nghệ: Những con số tiết kiệm "khiêm tốn" và góc nhìn chuyên gia [Kỳ 3]

Bên cạnh những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm tốt, vẫn tồn tại không ít dự án mà các nhà thầu trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách.

Hải Đăng

Theo số liệu phân tích của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mặc dù trúng thầu với giá trị lớn, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các doanh nghiệp này có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương và chủ đầu tư.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom có tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 87,61%. Tuy nhiên, tại một số đơn vị như Cục Kỹ thuật BC Thông tin liên lạc, tỷ lệ này lên tới 99,8%, nghĩa là con số tiết kiệm chỉ đạt 0,2%.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam có tỷ lệ trúng thầu so với dự toán trung bình là 79,54%. Thế nhưng, tại Cục Công nghệ thông tin, doanh nghiệp này trúng 5/5 gói thầu tham gia với tỷ lệ sát nút 99,99%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước gần như không tiết kiệm được đáng kể sau quá trình tổ chức đấu thầu.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Việc các gói thầu liên tục có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, thậm chí dưới 0,1% là một dấu hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn về quá trình lập dự toán và thẩm định giá".

Dưới góc độ chuyên gia đấu thầu, ông Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong lĩnh vực công nghệ cao, việc chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật như tại dự án camera Cần Giờ là điều thường thấy. Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc xây dựng cấu hình thiết bị trong hồ sơ mời thầu, tránh tình trạng cài cắm các tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù khiến các nhà thầu khác không thể đáp ứng".

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương lưu ý về trách nhiệm của nhà thầu: "Việc nhà thầu từ chối làm rõ hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực với lý do bảo mật là không phù hợp với quy định về đấu thầu qua mạng. Điều này không chỉ khiến nhà thầu bị loại mà còn gây nghi ngờ về năng lực thực sự của doanh nghiệp".

Có thể thấy, để nâng cao hiệu quả kinh tế và tính minh bạch trong đấu thầu đầu tư công, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, cần có sự phối hợp đồng bộ từ khâu lập dự án, mời thầu đến giám sát hậu kiểm. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh là yếu tố then chốt để nguồn vốn ngân sách được sử dụng hiệu quả nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Dự án camera 45 tỷ tại Cần Giờ: Vì sao Tập đoàn Trí Nam trượt thầu, Liên danh Elcom - GTSC "về đích"? [Kỳ 1]

Tại gói thầu thiết bị camera giám sát quy mô hơn 45 tỷ đồng tại Cần Giờ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam đã bị loại "ngay từ vòng gửi xe", tạo điều kiện cho Liên danh Elcom - GTSC trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/12/2025, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-BQLKVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng phát sinh khối lượng) thuộc dự án Hệ thống camera giám sát toàn huyện.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Elcom - GTSC (gồm Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam) với giá trúng thầu là 41.907.789.605 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 45.473.480.491 đồng, Liên danh này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,8%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung Liên danh Elcom - GTSC: Những "ông lớn" thâu tóm thị trường công nghệ nghìn tỷ [Kỳ 2]

Cả Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam đều là những cái tên "đình đám" với lịch sử trúng thầu dày đặc tại nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng trên cả nước.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (Mã chứng khoán: ELC) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 20 năm trong ngành. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 221 gói thầu, trúng 129 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 10.200 tỷ đồng.

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với Cảng vụ Hàng hải TP HCM khi trúng tới 19/22 gói thầu tham gia tại đây, đạt tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng là đối tác quen thuộc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn: "Vị thế" tại các gói chỉ định thầu

Trong năm 2025, Công ty Thiết bị Trường học Tân Văn liên tiếp trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị trường học tại Khánh Hòa, Tây Ninh chủ yếu qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thiết bị Trường học Tân Văn (Mã số thuế: 0302854294), có địa chỉ tại B18/19A Đường Bình Hưng, Xã Bình Hưng, TP HCM, là một cái tên không còn xa lạ trong giới đấu thầu thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam. Theo tài liệu thu thập được, doanh nghiệp này do ông Nguyễn Anh Hào làm đại diện pháp luật, đã hoạt động hơn 20 năm và duy trì một phong độ trúng thầu đáng nể.

Tần suất trúng thầu dày đặc qua hình thức chỉ định thầu

Xem chi tiết

