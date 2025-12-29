Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, ngừng tuần hoàn ở Hà Tĩnh

Ngày 29/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn.

Trước đó, ngày 23/12, ông L.V.Đ. (trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất hiện đau tức ngực trái, khó thở, được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu chống độc. Khi vừa tới sảnh khoa, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Ê-kíp trực lập tức hồi sức tim phổi theo phác đồ, sau khoảng 5 phút tim đập trở lại.

Sức khoẻ của bệnh nhân dần ổn định, chuẩn bị được ra viện.

Qua hội chẩn với Khoa Nội tim mạch, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng sau dưới và chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy động mạch mũ, một trong ba nhánh chính của động mạch vành bị hẹp khít kèm huyết khối. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent, tái thông mạch vành thành công.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn đau ngực và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo người nhà, bệnh nhân đã có biểu hiện đau ngực âm ỉ từ 5 ngày trước nhưng không đi khám.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế mỡ động vật, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa nhồi máu cơ tim và các biến chứng nguy hiểm.