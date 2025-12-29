Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim, ngừng tuần hoàn ở Hà Tĩnh

Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu kịp thời, tái thông mạch vành thành công.

Hạo Nhiên

Ngày 29/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn.

Trước đó, ngày 23/12, ông L.V.Đ. (trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất hiện đau tức ngực trái, khó thở, được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu chống độc. Khi vừa tới sảnh khoa, bệnh nhân bất ngờ ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Ê-kíp trực lập tức hồi sức tim phổi theo phác đồ, sau khoảng 5 phút tim đập trở lại.

Sức khoẻ của bệnh nhân dần ổn định, chuẩn bị được ra viện.

Qua hội chẩn với Khoa Nội tim mạch, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng sau dưới và chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy động mạch mũ, một trong ba nhánh chính của động mạch vành bị hẹp khít kèm huyết khối. Bệnh nhân được can thiệp đặt stent, tái thông mạch vành thành công.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, không còn đau ngực và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo người nhà, bệnh nhân đã có biểu hiện đau ngực âm ỉ từ 5 ngày trước nhưng không đi khám.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế mỡ động vật, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa nhồi máu cơ tim và các biến chứng nguy hiểm.

Sống Khỏe

Trẻ 13 tuổi nhập viện vì ngộ độc thuốc diệt chuột Bromadiolone

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa điều trị thành công trẻ ngộ độc Bromadiolone - một loại thuốc chống đông mạnh.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cứu một trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đặc biệt nguy hiểm ở trẻ vị thành niên.

Theo BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi là em B. N. T. N 13 tuổi, nam, trú ở Vĩnh Long, được chuyển đến bệnh viện điều trị với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột.

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, tỉnh Quảng Trị) đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.

Ngày 25/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ vừa giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, trú tại xã Lao Bảo), được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Quảng Trị vào lúc 0h44 ngày 21/12/2025 trong tình trạng nguy kịch, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sống Khỏe

Cứu người bệnh gãy xương đùi, nhiễm trùng đường tiết niệu hôn mê sâu

Bệnh nhân 79 tuổi thoát khỏi cơn nguy kịch sau điều trị tích cực nhiễm trùng huyết, suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ vừa cấp cứu điều trị thành công trường hợp nhiễm trùng huyết đường tiết niệu, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, giúp bệnh nhân lớn tuổi, gãy xương đùi thoát khỏi cơn “thập tử nhất sinh”.

Bệnh nhân T.X (79 tuổi, Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong tình trạng bệnh rất nặng, suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản, thở máy.

