Đà Lạt mùa hoa ban trắng, gợi ý những cung đường nên ghé

Du lịch

Không rực rỡ, không ồn ào, mùa hoa ban trắng về khiến Đà Lạt chậm lại, khoác lên phố núi nét đẹp trong veo giữa tiết trời đông.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không rực rỡ như mai anh đào, cũng không phủ kín sườn đồi như dã quỳ, hoa ban trắng xuất hiện ở Đà Lạt theo cách rất riêng. Chỉ cần một buổi sáng dạo bước qua vài con đường trung tâm, du khách có thể bắt gặp những chùm hoa trắng muốt rung rinh trong nắng, đủ khiến nhịp sống phố núi trở nên chậm lại. Ảnh Phan Trần
Từ cuối tháng 12, những cây hoa ban tại Đà Lạt bắt đầu hé nụ. Mùa hoa kéo dài đến khoảng tháng 5 năm sau, nhưng thời điểm hoa nở rộ và đẹp nhất thường rơi vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 – khi tiết trời se lạnh, nắng nhẹ, sương sớm còn vương trên những tán cây cao. Ảnh Phan Trần
Hoa ban vốn là loài hoa gắn liền với núi rừng Tây Bắc, mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng cao. Loài hoa này có tên khoa học là Bauhinia variegata, thuộc họ đậu, có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Tại Đà Lạt, hoa ban không phải cây bản địa mà được đưa về trồng từ năm 2007. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Gần 20 năm trôi qua, những hàng hoa ban ngày nào đã vươn cao, thân cây to khỏe, tán rộng. Có cây cao gần bằng mái nhà, mỗi mùa hoa nở lại phủ trắng cả góc phố, tạo nên khung cảnh vừa lạ vừa quen giữa lòng đô thị cao nguyên. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Hoa ban trắng Đà Lạt là cây gỗ, chiều cao trung bình từ 10 đến 12m. Hoa thường mọc thành chùm ở đầu cành, cánh mỏng, màu trắng tinh khiết, đôi khi phảng phất sắc tím nhạt nơi nhụy. Hương hoa không nồng, chỉ thoang thoảng trong gió, đủ để người đi đường cảm nhận được sự dịu dàng rất riêng của loài hoa này. Ảnh Phan Trần
Không giống nhiều mùa hoa khác ở Đà Lạt, hoa ban trắng không nở rộ trên diện rộng. Loài hoa này chỉ tập trung ở một vài tuyến đường trung tâm, vì thế mỗi mùa ban về đều mang cảm giác lặng lẽ, nhẹ nhàng. Du khách không cần tìm đến những điểm xa xôi, chỉ cần tản bộ hoặc chạy xe chậm qua phố là đã có thể bắt gặp sắc trắng tinh khôi ấy. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Trong số các tuyến đường có hoa ban trắng, cung đường Trần Phú – khu vực Nhà thờ Con Gà – Dinh 2 được xem là điểm ngắm hoa quen thuộc. Đây là trục đường nối liền nhiều công trình mang dấu ấn lịch sử của Đà Lạt, từ nhà thờ Con Gà, các khu biệt thự cổ cho đến những con dốc rợp bóng cây xanh. Đặc biệt, tuyến đường này còn giao với khu vực trồng nhiều hoa mai anh đào, tạo nên bức tranh mùa xuân đan xen giữa sắc hồng và sắc trắng. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Ngoài ra, tuyến Quang Trung – Ga Đà Lạt – ngã tư Phan Chu Trinh cũng là gợi ý đáng để dừng chân. Trong không gian trầm mặc của nhà ga cổ, sắc hoa ban trắng nổi bật trên nền kiến trúc xưa cũ, mang đến những góc nhìn rất “Đà Lạt”, vừa hoài niệm vừa nên thơ. Ảnh Đàng Thiện Thanh Tài
Mùa hoa ban trắng không ồn ào, cũng không trở thành tâm điểm đông đúc của du lịch Đà Lạt. Nhưng chính sự xuất hiện chừng mực ấy lại khiến loài hoa này trở thành điểm nhấn đặc biệt mỗi độ xuân về. Giữa tiết trời cao nguyên dịu mát, những chùm hoa trắng lặng lẽ nở trên cao như lời nhắc nhẹ nhàng rằng Đà Lạt vẫn luôn có những mùa đẹp rất riêng, đủ để níu chân du khách bằng sự tinh khôi và bình yên. Ảnh Bảo Ân
