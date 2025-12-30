Một ngày, Công nghệ Trí Anh được Cấp nước Gia Định chỉ định 2 gói thầu số hóa

Chỉ trong ngày 19/12, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã chỉ định cho Công nghệ Trí Anh trúng liền 2 gói thầu số hóa với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng.

Được chỉ định 2 gói thầu một ngày

Tại dự án Nâng cấp hệ thống Call Center với tổng mức đầu tư 733 triệu đồng do Công ty CP Cấp nước Gia Định phê duyệt tại Quyết định 557/QĐ-GĐ ngày 28/11/2025.

Gói thầu thuộc dự án cùng tên có giá 733 triệu đồng, ngày 19/12 được Công ty CP Cấp nước Gia Định chỉ định thầu cho Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Trí Anh (Công nghệ Trí Anh) trúng thầu với giá 682 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 7%) thực hiện trong 120 ngày

Cũng trong ngày 19/12, Công ty CP Cấp nước Gia Định chỉ định cho Công nghệ Trí Anh trúng gói thầu mở rộng, nâng cấp phần mềm Hợp đồng điện tử với giá 286 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 7%) thực hiện trong 120 ngày.

Công nghệ Trí Anh – "Cánh tay nối dài" trong chuyển đổi số của ngành cấp nước

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Trí Anh (Công nghệ Trí Anh) có địa chỉ tại Phường An Hội Tây, TP HCM; đã trúng 20/20 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 10,65 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 10,15 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công nghệ Trí Anh đang khẳng định vị thế độc tôn trong phân khúc giải pháp phần mềm và chăm sóc khách hàng (Call/Contact Center) cho các đơn vị cấp nước tại TP HCM và các tỉnh lân cận với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Từ năm 2023 đến nay công ty đã “bỏ túi” 5 gói thầu tại Công ty CP Cấp nước Gia Định.

Gói thầu nâng cấp phần mềm Hợp đồng điện tử với giá 82,9 triệu đồng.

Gói thầu quản lý công tác đọc số trên trình duyệt (Windows) với giá 457,2 triệu đồng.

Gói thầu ứng dụng Quản lý sử dụng nước trên Smartphone với giá 339,3 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở Cấp nước Gia Định, danh mục dự án của Công nghệ Trí Anh trải dài tại Công ty Cấp nước Chợ Lớn, Bến Thành, Thủ Đức, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang…

Tại Cấp nước Chợ Lớn, gói thầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống contact center, tích hợp hợp đồng điện tử, quản lý thanh toán, quản lý định danh khách hàng , kết nối và quản lý hệ thống phiếu liên kết vào app Sawaco với giá 1,032 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 7%);

Gói thầu Cung cấp phần mềm giải pháp ứng dụng AI quản lý nhắc nợ, đóng mở nước tại Cấp nước Bến Thành với giá trúng thầu 930 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 6,53%);

Gói thầu Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng thuộc Cấp nước Thủ Đức với giá trúng thầu 317 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 18,59%);

Gói thầu xây dựng phần mềm App Chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang với giá trúng thầu 495 triệu đồng…

Với việc nắm giữ các giải pháp cốt lõi từ Call Center, App Mobile cho đến AI nhắc nợ, Công nghệ Trí Anh đang đóng vai trò then chốt trong việc hiện đại hóa trải nghiệm người dùng cho ngành nước, giúp các đơn vị cấp nước chuyển đổi từ quản lý thủ công sang hệ sinh thái số tập trung.