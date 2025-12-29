Hà Nội

Bạn đọc

Điện lực Đồng Tháp: Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng trúng thầu sát nút

Gói thầu xây lắp hơn 12,9 tỷ đồng tại Công ty Điện lực Đồng Tháp vừa về tay Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng sau khi đối thủ duy nhất bỏ giá cao bất thường, vượt xa giá dự toán được duyệt.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trọng điểm thuộc dự án Lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè. Đáng chú ý, diễn biến tại vòng mở thầu cho thấy những dấu hiệu lạ về tính cạnh tranh khi danh sách đối thủ bị thu hẹp đáng kể.

Chân dung nhà thầu và gói thầu 12,9 tỷ đồng

Dự án "Lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè (tại vị trí huyện Tân Phước)" là công trình hạ tầng điện quan trọng nhằm kết nối lưới điện khu vực Tiền Giang và Đồng Tháp. Gói thầu số 2 về cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị có giá dự toán 12.929.006.562 đồng.

Theo Quyết định số 3317/QĐ-PCĐT ngày 04/12/2025 do Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Thái Minh Cương ký duyệt, Liên danh Công ty TNHH Ngọc Dung 1 và Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng đã trúng thầu với giá 11.792.655.242 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 8,79%.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Ngọc Dung 1, có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh, là cái tên không hề xa lạ trong ngành điện. Với lịch sử tham gia hơn 254 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 50%, doanh nghiệp của ông Trần Văn Ngọc đã khẳng định vị thế "đáng nể" tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tại gói thầu này, năng lực của liên danh trúng thầu từng bị đặt dấu hỏi lớn khi bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ.

Lật lại hồ sơ đấu thầu: Những yêu cầu làm rõ "phút chót"

Tài liệu trích xuất từ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) số 2502/TCG cho thấy, Tổ chuyên gia đã phải gửi Văn bản số 4954/PCĐT-QLDA+KT+TCKT yêu cầu liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng bổ sung, làm rõ hàng loạt nội dung quan trọng.

Cụ thể, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 bị yêu cầu làm rõ tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2022, 2023, 2024 và đặc biệt là văn bản xác nhận hạn mức tín dụng từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thạnh (Long An) tính đến thời điểm đóng thầu. Về mặt kỹ thuật, nhà thầu còn phải đệ trình giấy xác nhận vận hành thương mại thỏa mãn khách hàng cuối cùng tối thiểu 03 năm đối với các vật tư chủ chốt như trụ điện, ống nối chịu lực, kẹp định vị...

Dù phải bổ sung nhiều tài liệu mang tính quyết định đến năng lực thực thi, nhưng cuối cùng, Tổ chuyên gia vẫn thống nhất đánh giá hồ sơ của Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng đạt yêu cầu. Điều này đặt ra câu hỏi về việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu của liên danh này liệu có thực sự chỉn chu ngay từ đầu?

Giải mã mối quan hệ và tính cạnh tranh "mờ nhạt"

Điểm gây bất ngờ nhất tại gói thầu này chính là sự xuất hiện của đối thủ duy nhất: Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Sang Phương Nam. Theo Biên bản mở thầu ngày 20/11/2025, trong khi giá dự toán chỉ ở mức 12,9 tỷ đồng, nhà thầu Sang Phương Nam lại bỏ giá dự thầu lên tới 13.575.807.000 đồng (vượt dự toán hơn 600 triệu đồng).

Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm bỏ giá vượt trần dự toán, hành động gần như nắm chắc phần trượt, đã khiến tính cạnh tranh của gói thầu trở nên mờ nhạt. Điều này vô hình trung tạo ra một "đường chạy độc đạo" cho Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu là quá trình nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Vậy trong trường hợp này, tính cạnh tranh thực chất có được đảm bảo khi đối thủ tự "loại mình" bằng giá?

Phân tích quy luật trúng thầu của Ngọc Dung 1 năm 2025

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 đã tham gia 23 gói thầu và giành chiến thắng tại 11 gói. Đáng lưu ý, địa bàn "phủ sóng" của nhà thầu này tập trung dày đặc tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam như Điện lực Long An, Điện lực Tiền Giang và nay là Điện lực Đồng Tháp.

Tần suất trúng thầu dày đặc tại cùng một hệ thống chủ đầu tư thường là tín hiệu khiến dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Liệu có một sự "ưu ái" nào dành cho nhà thầu gốc Tây Ninh này hay đây hoàn toàn là năng lực tự thân của doanh nghiệp?

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Trao đổi về vấn đề làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu. Tuy nhiên, nếu nhà thầu thiếu các tài liệu chứng minh năng lực tài chính cốt yếu hoặc xác nhận vận hành thiết bị tại thời điểm đóng thầu, việc cho phép bổ sung sau đó cần được thực hiện hết sức chặt chẽ để tránh làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Công ty Điện lực Đồng Tháp #Dự án Lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè #Gói thầu số 2 #Cung cấp thi công xây dựng và lắp đặt thiêt bị #Công ty TNHH Ngọc Dung 1 #Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng

