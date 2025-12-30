Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tuyên bố sốc thời điểm sẽ gặp được người ngoài hành tinh

Kho tri thức

Tuyên bố sốc thời điểm sẽ gặp được người ngoài hành tinh

Một trong những nhà khoa học vũ trụ hàng đầu của Anh tuyên bố "hoàn toàn tin chắc" rằng người ngoài hành tinh có thật và sẽ có thể gặp họ vào năm 2075.

Tâm Anh (TH)
Dame Maggie Aderin-Pocock đến từ Khoa Vật lý và Thiên văn học của Đại học College London tin chắc rằng, con người không đơn độc trong vũ trụ rộng lớn này. Bà cho hay chúng ta sẽ tìm thấy họ trong vòng 50 năm tới. Ảnh: Royal Institution.
Dame Maggie Aderin-Pocock đến từ Khoa Vật lý và Thiên văn học của Đại học College London tin chắc rằng, con người không đơn độc trong vũ trụ rộng lớn này. Bà cho hay chúng ta sẽ tìm thấy họ trong vòng 50 năm tới. Ảnh: Royal Institution.
Bà Dame kỳ vọng sẽ có "phát hiện chắc chắn" về sự sống trên một hành tinh khác vào năm 2075. Mặc dù sự sống ngoài hành tinh có thể là một thứ gì đó rất thô sơ nhưng họ cũng có thể là thực thể sở hữu công nghệ vượt trội hơn hẳn chúng ta. Ảnh: N. Madhusudhan.
Bà Dame kỳ vọng sẽ có "phát hiện chắc chắn" về sự sống trên một hành tinh khác vào năm 2075. Mặc dù sự sống ngoài hành tinh có thể là một thứ gì đó rất thô sơ nhưng họ cũng có thể là thực thể sở hữu công nghệ vượt trội hơn hẳn chúng ta. Ảnh: N. Madhusudhan.
"Trong vũ trụ có khoảng 200 tỷ thiên hà. Mặc dù có những điều kiện nhất định để sự sống bắt đầu trên Trái đất và đây là ví dụ duy nhất chúng ta có về sự sống nhưng tôi hoàn toàn tin chắc rằng tồn tại sự sống ngoài hành tinh bởi vì với rất nhiều ngôi sao, rất nhiều hành tinh, tại sao sự sống lại chỉ xuất hiện trên hành tinh xanh?", bà Dame cho hay. Ảnh: University of Cambridge.
"Trong vũ trụ có khoảng 200 tỷ thiên hà. Mặc dù có những điều kiện nhất định để sự sống bắt đầu trên Trái đất và đây là ví dụ duy nhất chúng ta có về sự sống nhưng tôi hoàn toàn tin chắc rằng tồn tại sự sống ngoài hành tinh bởi vì với rất nhiều ngôi sao, rất nhiều hành tinh, tại sao sự sống lại chỉ xuất hiện trên hành tinh xanh?", bà Dame cho hay. Ảnh: University of Cambridge.
Bà Dame cho biết thêm rằng, chỉ riêng trong thiên hà có chứa Hệ Mặt trời - Dải Ngân hà (Milky Way) - đã có khoảng 300 tỷ ngôi sao. Ảnh: cosmin4000, homeworks255, fergregory, den-belitsky/iStockphoto; composite by L. Steenblik Hwang.
Bà Dame cho biết thêm rằng, chỉ riêng trong thiên hà có chứa Hệ Mặt trời - Dải Ngân hà (Milky Way) - đã có khoảng 300 tỷ ngôi sao. Ảnh: cosmin4000, homeworks255, fergregory, den-belitsky/iStockphoto; composite by L. Steenblik Hwang.
Trong những năm qua, giới nghiên cứu đã theo dõi, phân tích một số hành tinh, ngôi sao... và tìm thấy một số "dấu hiệu đầy hứa hẹn" về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Shutterstock.
Trong những năm qua, giới nghiên cứu đã theo dõi, phân tích một số hành tinh, ngôi sao... và tìm thấy một số "dấu hiệu đầy hứa hẹn" về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Ảnh: Shutterstock.
Điển hình là ngoại hành tinh K2-18b, cách Trái đất 124 năm ánh sáng, là một trong những ứng viên tiềm năng cho sự sống ngoài hành tinh tồn tại. Bởi lẽ, vào đầu năm 2025, các nhà khoa học phát hiện dấu vết của dimethyl sulfide (DMS) và/hoặc dimethyl disulfide (DMDS), một hợp chất hóa học gần gũi cũng có thể là dấu hiệu sinh học trên K2-18b. Ảnh: Exoplanet.
Điển hình là ngoại hành tinh K2-18b, cách Trái đất 124 năm ánh sáng, là một trong những ứng viên tiềm năng cho sự sống ngoài hành tinh tồn tại. Bởi lẽ, vào đầu năm 2025, các nhà khoa học phát hiện dấu vết của dimethyl sulfide (DMS) và/hoặc dimethyl disulfide (DMDS), một hợp chất hóa học gần gũi cũng có thể là dấu hiệu sinh học trên K2-18b. Ảnh: Exoplanet.
Dựa trên kích thước và đặc điểm khác, các nhà thiên văn nghi ngờ K2-18b có thể là một thế giới "Hycean" với đại dương nước lỏng khổng lồ và bầu khí quyển giàu hydro. Ảnh: Alex Boersma.
Dựa trên kích thước và đặc điểm khác, các nhà thiên văn nghi ngờ K2-18b có thể là một thế giới "Hycean" với đại dương nước lỏng khổng lồ và bầu khí quyển giàu hydro. Ảnh: Alex Boersma.
Khám phá này được ca ngợi là dấu hiệu hứa hẹn nhất về sự sống bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Ảnh: telegraph.co.uk.
Khám phá này được ca ngợi là dấu hiệu hứa hẹn nhất về sự sống bên ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta. Ảnh: telegraph.co.uk.
Bà Dame tin rằng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ có thể tìm thấy bằng chứng chắc chắn về sự sống ngoài hành tinh trong 5 thập kỷ tới. Ảnh: advancedsciencenews.com.
Bà Dame tin rằng, các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ có thể tìm thấy bằng chứng chắc chắn về sự sống ngoài hành tinh trong 5 thập kỷ tới. Ảnh: advancedsciencenews.com.
Đồng thời, bà Dame cảnh báo rằng, nếu chúng ta thực sự tìm thấy sự sống ngoài hành tinh thì sẽ phải “cực kỳ cẩn thận” khi tiếp xúc với họ. Ảnh: NASA.
Đồng thời, bà Dame cảnh báo rằng, nếu chúng ta thực sự tìm thấy sự sống ngoài hành tinh thì sẽ phải “cực kỳ cẩn thận” khi tiếp xúc với họ. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Dự đoán sự sống ngoài hành tinh #Khám phá hành tinh K2-18b #sự sống ngoài hành tinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT