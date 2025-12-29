Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

Hải Anh

Nếu như Công ty Đường thủy Nội địa số 11 là "ông lớn" mang tầm quốc gia, thì thành viên còn lại trong liên danh vừa trúng thầu tại Sở Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tín Phát (Công ty Tín Phát) lại mang dáng dấp của một "thổ địa" thực thụ. Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã thiết lập một vị thế gần như độc quyền tại các gói thầu bảo trì đường thủy của tỉnh Đồng Nai trong suốt 4 năm qua.

4 năm, 1 kịch bản chiến thắng

Quay ngược thời gian, ngày 28/03/2022, Công ty Tín Phát (trong vai trò độc lập) đã trúng "Gói thầu số 01 (xây dựng): Quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa" với giá hơn 6,17 tỷ đồng. Đơn vị mời thầu khi đó là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Tường An.

Tiếp đà chiến thắng, ngày 24/02/2023, Tín Phát tiếp tục trúng gói thầu tương tự cho năm 2023 với giá trúng thầu hơn 3,73 tỷ đồng. Kịch bản lặp lại: Vẫn là Công ty Vạn Tường An mời thầu, và Tín Phát vẫn trúng thầu ngoạn mục.

Đến cuối năm 2023 (ngày 14/12/2023), tại gói thầu bảo dưỡng cho năm 2024, Tín Phát tiếp tục được xướng tên trúng thầu với giá hơn 4,63 tỷ đồng.

Gần đây nhất, theo tài liệu Quyết định phê duyệt KQLCNT ngày 30/12/2024, Liên danh Tín Phát – Công ty Đường thủy Nội địa số 11 đã trúng "Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2025" với giá 4.680.970.933 đồng. Tại gói thầu này, bên mời thầu đã chuyển sang Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông.

Và mới đây, ngày 12/12/2025, vẫn là Liên danh này, vẫn là Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông mời thầu, Tín Phát tiếp tục trúng gói thầu cho năm 2026 với giá hơn 4,83 tỷ đồng (như đã phản ánh ở Kỳ 1).

Như vậy, liên tục từ các năm thực hiện 2022, 2023, 2024, 2025 và sắp tới là 2026, ngân sách nhà nước cho công tác bảo trì đường thủy tại Đồng Nai đều "chảy" về tài khoản của Công ty Tín Phát (hoặc liên danh có Tín Phát). Điểm chung của chuỗi trúng thầu này là tính cạnh tranh rất thấp (thường chỉ có 1 nhà thầu tham dự) và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường xuyên ở mức không đáng kể.

screen-shot-2025-12-29-at-112228.png
Ảnh minh hoạ

Mối quan hệ "thâm tình" với bên mời thầu?

Dữ liệu cho thấy Công ty Tín Phát có mối quan hệ đặc biệt với các đơn vị tư vấn tại Đồng Nai. Giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp này là "khách quen" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Tường An khi trúng tuyệt đối 3/3 gói thầu do đơn vị này mời.

Khi đơn vị tư vấn mời thầu chuyển sang Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông cho các gói thầu năm 2025 và 2026, Tín Phát không những không bị ảnh hưởng mà còn củng cố vị thế bằng cách liên danh với "ông lớn" Công ty Đường thủy Nội địa số 11 để tiếp tục trúng thầu.

Sự "ổn định" đến mức khó tin này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu có hay không sự ưu ái, "dọn đường" cho nhà thầu quen mặt? Các tiêu chí trong E-HSMT qua các năm liệu có được xây dựng khách quan hay mang tính định hướng để chỉ có Tín Phát (hoặc liên danh của Tín Phát) mới đáp ứng được?

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều năm tại một chủ đầu tư với kịch bản một mình một chợ là dấu hiệu điển hình của việc thiếu tính cạnh tranh. Cơ quan thanh tra, kiểm toán cần vào cuộc để rà soát lại quy trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là khâu lập E-HSMT và thẩm định kết quả, để đảm bảo không có lợi ích nhóm hay sự thông đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu."

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh minh bạch hóa đầu tư công, việc các gói thầu bảo trì đường thủy liên tục rơi vào tay một "người quen" với giá sát nút là vấn đề cần được Sở Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm, xem xét lại.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

