Sống Khỏe

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể năm 2025

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong năm 2025 liên quan đến vi khuẩn Salmonella, do thức ăn chế biến không an toàn, gây lo ngại về vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Bình Nguyên

Trong năm 2025, liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, với số lượng hàng trăm người nhập viện.

Hơn 200 người nhập viện sau khi ăn bánh mì chuỗi Hồng Vân ở Quảng Ngãi

Từ ngày 13 đến 16/12/2025, các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và một số cơ sở y tế khác ở tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 203 ca ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Vào ngày 20/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn.

Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, dựa trên kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện khuẩn Salmonella spp trong các mẫu chả bò, chả heo, bơ và ớt rim. Riêng mẫu rau ngò nhiễm đồng thời hai loại vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus là nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi sử dụng bánh mì Hồng Vân tại Quảng Ngãi.

Kết luận này được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 17 mẫu thực phẩm tại cơ sở chính số 280 Nguyễn Nghiêm cùng các điểm bán lẻ để kiểm nghiệm. Đối chiếu với mẫu bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn ghi nhận sự tương đồng khi 4 mẫu phân của bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Gần 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Từ ngày 13 đến 18/12, các bệnh viện và trung tâm y tế ở khu vực của Lâm Đồng tiếp nhận và điều trị tổng cộng 97 ca bệnh với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì kèm nem chua, thịt xá xíu cùng 1 cơ sở tại phường Phan Thiết.

Ngày 22/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây ra vụ ngộ độc bánh mì tại phường Phan Thiết.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu thu thập từ bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm này.

316 người bị ngộ độc do ăn bánh mì cóc cô Bích

Ngày 7/11, nhiều người nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì cóc cô Bích (112A đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM).

Vụ ngộ độc thực phẩm trên ghi nhận từ ngày 7 đến 12/11 với 316 trường hợp xuất hiện triệu chứng sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở trên. Các bệnh viện đã lấy 27 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, kết quả 15 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bánh mì không phải nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm, các thức ăn đi kèm không đảm bảo vệ sinh mới là tác nhân gây ngộ độc. Ảnh minh họa: Unsplash.

Theo đó, Sở An toàn Thực phẩm TP HCM xác định vi khuẩn Salmonella trong bánh mì tiệm Cô Bích là nguyên nhân khiến 316 người bị ngộ độc.

Cơ quan này công bố kết luận điều tra dựa trên dữ liệu dịch tễ, ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TP HCM và các bệnh viện điều trị. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định thức ăn gây ngộ độc là bánh mì và tác nhân chính là Salmonella.

244 sinh viên nghi ngộ độc tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên

Ngày 14/10, nhiều sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Ngay sau đó, bộ phận y tế Trung tâm đã báo cáo lãnh đạo và triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp.

Số liệu thống kê, có 244 sinh viên bị đau bụng, được theo dõi, chăm sóc y tế, trong đó 9 trường hợp có biểu hiện nặng hơn được chuyển Bệnh viện A Thái Nguyên khám. Nguyên nhân ban đầu được dự đoán có thể liên quan đến hệ tiêu hóa, nguồn nước hoặc thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn.

Cơ quan chức năng xác định nguy cơ đến từ suất ăn công nghiệp phục vụ số lượng lớn, trong đó quy trình chế biến và lưu mẫu thực phẩm không tuân thủ đầy đủ quy định. Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện đơn vị cung cấp suất ăn có một số lỗi, như không đeo khẩu trang, găng tay, tạp dề… khi chế biến thực phẩm nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra không lấy được mẫu thức ăn từ tối ngày 13/10 để xét nghiệm do đã quá 24h. Sở Y tế Thái Nguyên nghi ngờ món giò, chả (chưa được nấu chín) tại bữa tối ngày 13/10 là nguyên nhân gây ngộ độc.

