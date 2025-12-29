Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Trước "hiện tượng" Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu gần 24 tỷ đồng tại Đồng Tháp và hàng loạt dự án khác trong năm 2025, các chuyên gia đấu thầu và luật sư đã có những phân tích sâu sắc dựa trên khung pháp lý mới nhất.

Rủi ro từ việc dàn trải năng lực

Trao đổi với PV, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) đã có những quy định rất chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng nhà thầu 'ôm' nhiều gói thầu quá sức. Tuy nhiên, rủi ro vẫn nằm ở khâu kê khai của nhà thầu và khâu thẩm định của Bên mời thầu. Nếu nhà thầu kê khai không trung thực về khả năng huy động nhân sự, thiết bị để trúng thầu, hậu quả sẽ là sự chậm trễ của dự án đầu tư công".

Luật sư Vinh nhấn mạnh, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng do không đủ năng lực, Chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh và công khai vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cấm thầu.

Trách nhiệm của Bên mời thầu và Chủ đầu tư

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, trách nhiệm rà soát thuộc về các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin NTD (tại Đồng Tháp) hay Công ty Minh Vũ (tại Cần Giờ).

"Trong bối cảnh dữ liệu đấu thầu đã được số hóa và liên thông theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC, Tổ chuyên gia hoàn toàn có thể kiểm tra chéo xem nhà thầu Tâm Tuệ Phương có đang huy động nhân sự trùng lắp với gói thầu 90 tỷ ở Quảng Ngãi hay không. Nếu bỏ qua bước này, Bên mời thầu đã chưa làm tròn trách nhiệm tư vấn", ông Vũ phân tích.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, việc lựa chọn Công ty Tâm Tuệ Phương cho 3 gói thầu thiết bị quan trọng là một quyết định lớn. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ ngay từ khi ký hợp đồng:

Sự minh bạch và hiệu quả của các gói thầu này sẽ là câu trả lời rõ nhất cho năng lực quản lý của địa phương và uy tín của nhà thầu Tâm Tuệ Phương.

