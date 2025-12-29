Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Hải Nam

Trước "hiện tượng" Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu gần 24 tỷ đồng tại Đồng Tháp và hàng loạt dự án khác trong năm 2025, các chuyên gia đấu thầu và luật sư đã có những phân tích sâu sắc dựa trên khung pháp lý mới nhất.

Rủi ro từ việc dàn trải năng lực

Trao đổi với PV, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) đã có những quy định rất chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng nhà thầu 'ôm' nhiều gói thầu quá sức. Tuy nhiên, rủi ro vẫn nằm ở khâu kê khai của nhà thầu và khâu thẩm định của Bên mời thầu. Nếu nhà thầu kê khai không trung thực về khả năng huy động nhân sự, thiết bị để trúng thầu, hậu quả sẽ là sự chậm trễ của dự án đầu tư công".

Luật sư Vinh nhấn mạnh, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng do không đủ năng lực, Chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, tịch thu bảo lãnh và công khai vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cấm thầu.

Trách nhiệm của Bên mời thầu và Chủ đầu tư

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, trách nhiệm rà soát thuộc về các đơn vị tư vấn như Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin NTD (tại Đồng Tháp) hay Công ty Minh Vũ (tại Cần Giờ).

"Trong bối cảnh dữ liệu đấu thầu đã được số hóa và liên thông theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC, Tổ chuyên gia hoàn toàn có thể kiểm tra chéo xem nhà thầu Tâm Tuệ Phương có đang huy động nhân sự trùng lắp với gói thầu 90 tỷ ở Quảng Ngãi hay không. Nếu bỏ qua bước này, Bên mời thầu đã chưa làm tròn trách nhiệm tư vấn", ông Vũ phân tích.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, việc lựa chọn Công ty Tâm Tuệ Phương cho 3 gói thầu thiết bị quan trọng là một quyết định lớn. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ ngay từ khi ký hợp đồng:

Sự minh bạch và hiệu quả của các gói thầu này sẽ là câu trả lời rõ nhất cho năng lực quản lý của địa phương và uy tín của nhà thầu Tâm Tuệ Phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

#Trách nhiệm chủ đầu tư #Luật Đấu thầu mới #Rủi ro năng lực nhà thầu #Minh bạch đấu thầu #Giám sát dự án công #Vai trò đơn vị tư vấn

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Trong bức tranh đấu thầu của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và việc phân bổ nhân sự cho các gói thầu lớn là những điểm sáng cần được phân tích kỹ lưỡng.

"Bất bại" tại các gói thầu do Kiến Thịnh tư vấn

Xem chi tiết

Bạn đọc

Dấu ấn Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam: Trúng thầu sát giá, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Trước khi trúng lớn tại Đồng Tháp, năm 2025 ghi nhận sự hiện diện của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương tại TP HCM và Quảng Nam. Dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực của Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy năm 2025 là thời điểm doanh nghiệp này "bùng nổ" với các gói thầu trải dài từ miền Trung vào miền Nam.

Gói thầu 11,6 tỷ đồng tiết kiệm... 0,6% tại Cần Giờ

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Ngày 02/12/2025, hoạt động đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ghi nhận sự kiện đặc biệt khi 3 gói thầu trọng điểm thuộc dự án trang bị phòng chức năng phục vụ dạy học STEM/STEAM đều tìm được nhà thầu. Điều đáng nói, cả 3 gói thầu này đều gọi tên một đơn vị duy nhất: Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương.

Một ngày, ba quyết định, gần 24 tỷ đồng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.