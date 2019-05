Giới trẻ nườm nượp tới check in tại đầm sen đẹp chẳng kém “tiên cảnh"

Cứ độ tháng 5 về, giới trẻ lại rục rịch rủ nhau đi chụp ảnh hoa sen và địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn đó là hồ Tây. Nhưng ít ai biết rằng, cách Hà Nội hơn 50 km có 1 đầm sen đẹp chẳng kém "ao tiên". Đầm sen đẹp được ví như "ao tiên" thu hút giới trẻ nằm ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức - Hà Nội. Để tới được địa điểm này, các bạn sẽ di chuyển tới quốc lộ 21B và cách trung tâm thành phố 55 km. Đến với đầm sen An Phú bạn sẽ được đắm mình trong khung cảnh đầy chất thơ và yên bình của làng quê, mỗi mùa hè đến cánh đồng phủ kín bởi màu xanh ngọc lục bảo của lá sen đường thì, điểm mũ chấm hồng dịu dàng từ tán của những đóa sen. Hoa sen ở An Phú chủ yếu là sen hồng cánh đơn, đang vào mùa nên những ngày này cả vùng quê Mỹ Đức vẫn được bao phủ bởi hương sen thơm ngát. Mùa sen ở An Phú được bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 8, thời gian thưởng sen lý tưởng nhất có lẽ là vào buổi sáng sớm, không khí buổi sớm tinh mơ trong lành, mát mẻ và tinh khôi, hương sen ngọt mát, dìu dịu, tinh khiết đến lạ lùng. Màu xinh tươi của lá, màu hồng của hoa sen, sắc ngà vàng nâu của những đài sen sắp già, tất cả hòa quện vào nhau như một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng và quyến rũ lòng người. Những đóa sen ẩn hiện lấp ló giữa nền lá xanh mướt khiến cảnh vật lung linh hơn bao giờ hết luôn là cảm hứng bất tận để bạn có những bức ảnh đẹp phải không nào. Điểm đặc biệt ở đầm sen An Phú thu hút giới trẻ đến không chỉ bởi màu xanh ngắt của loại quốc hoa này mà còn từ background phía sau là những dãy núi tạo nên vẻ thanh bình và khác biệt. Trước đây đầm sen này là vùng đất trũng, chỉ dùng để trồng lúa. Vài năm trở lại đây, các hộ dân ở đây đã quyết định chuyển qua trồng hoa sen vì nhận thấy trồng loại hoa này vừa không lãng phí nguồn đất mà lại còn trở thành địa điểm để người dân tới tham quan. Không gian bao quanh đầm sen ở Mỹ Đức này cũng rất im ắng, không ồn ào tiếng xe cộ, chỉ xa xa là dãy núi nhấp nhô, là cánh đồng lúa đã thu hoạch. Độc đáo hơn nữa là khi chiều bắt đầu nắng nghiêng sau núi. Khách tham quan sẽ thấy từng đàn chim bay qua đầm sen, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời.

