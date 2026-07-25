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Xã hội

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho chiến sỹ Quân đoàn 34 hy sinh khi cứu dân

Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hy sinh khi cứu giúp người dân.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Theo Tờ trình đề nghị của Bộ Quốc phòng, ngày 25/7/2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, sinh ngày 7/3/2006 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Tháng 2/2025, đồng chí Kpă Thiêp vinh dự lên đường nhập ngũ, tự hào thực hiện trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, đồng chí được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

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Thượng sĩ Kpă Thiêp - Chiến sĩ Quân đoàn 34 được truy tặng Huân chương Dũng cảm. Ảnh Cục Tuyên huấn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng sĩ Kpă Thiêp luôn thể hiện tinh thần vượt khó, nhiệt tình, trách nhiệm, cầu thị, ham học hỏi, đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; được chỉ huy đơn vị, đồng chí, đồng đội quý mến.

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, ngày 19/7/2026, Thượng sĩ Kpă Thiêp được Trung đoàn giải quyết nghỉ phép tiêu chuẩn năm 2026. Trưa ngày 20/7/2026, tại địa bàn làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kpă Thiêp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện.

Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân là Rmah Việt và Rah Lan HNom. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kpă Thiêp không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kpă Thiêp đã hy sinh.

Hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng của nhân dân; góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và tỏa sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mời bạn đọc xem video: Ba chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Nguồn VTV1
#chiến sỹ Quân đoàn 34 #Truy tặng Huân chương Dũng cảm #Chủ tịch nước Tô Lâm #Quyết định số 1197/QĐ-CTN #Thượng sĩ Kpă Thiêp #hy sinh khi cứu giúp người dân

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Cụ thể, hạ sĩ Thiệp xin nghỉ phép từ ngày 19/7 đến 30/7 để về thăm gia đình tại xã Chư Sê. Khi đang trên đường từ rẫy trở về nhà trưa 20/7 qua khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này hạ sĩ Thiệp phát hiện 2 người dân bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

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