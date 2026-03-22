Truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá với công an hy sinh khi bắt cát tặc

Bộ trưởng Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 22/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1407/QĐ-BCA-X01 về việc truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993, quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), kể từ ngày 21/3.

Đây là sự ghi nhận tinh thần kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cùng sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Di ảnh Thiếu tá Công an Nguyễn Xuân Hải.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nguyên là cán bộ Công an xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm.

Khoảng 0h40 ngày 21/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép trên Sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải đã phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông.

Khi tiếp cận để ngăn chặn và giữ phương tiện vi phạm, đồng chí Hải dũng cảm lao xuống sông bơi theo bè để truy chặn. Do địa hình lòng sông nguy hiểm, cộng với đêm tối và dòng nước chảy mạnh, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không may bị mất tích. Đến 7h37 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đại úy Hải cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100m.

Sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn lao đối với lực lượng Công an nhân dân tỉnh Khánh Hòa, gia đình và Nhân dân địa phương. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải mãi là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, dũng cảm vì bình yên cuộc sống của Nhân dân. Sự hy sinh thầm lặng của anh góp phần bảo vệ trật tự an ninh, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Công an tỉnh Khánh Hoà đang phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải; đồng thời, đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ chính sách đối với Thiếu tá Hải theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là trụ cột chính của gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cha mẹ anh đều già yếu, bệnh nặng. Vợ của anh chưa có công việc ổn định, cả hai có một bé gái đầu lòng chỉ mới 8 tháng tuổi.