Chiến sĩ Quân đoàn 34 anh dũng hy sinh khi cứu 2 người dân bị điện giật

Khi đang trên đường từ rẫy trở về trong thời gian bắt đầu kỳ nghỉ phép, hạ sĩ Kpă Thiệp (Quân đoàn 34) đã hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật.

Ngày 22/7, Quân đoàn 34 cho biết, đã có văn bản báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Cục Tác chiến về hành động dũng cảm cứu người của hạ sĩ Kpă Thiệp (20 tuổi), chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 và đã anh dũng hy sinh.

Cụ thể, hạ sĩ Thiệp xin nghỉ phép từ ngày 19/7 đến 30/7 để về thăm gia đình tại xã Chư Sê. Khi đang trên đường từ rẫy trở về nhà trưa 20/7 qua khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này hạ sĩ Thiệp phát hiện 2 người dân bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

Hạ sỹ Kpă Thiệp anh dũng hy sinh khi cứu 2 người dân (Ảnh: Hoài Chu).

Trước tình huống khẩn cấp, hạ sĩ Thiệp lập tức lao vào cứu người, bất chấp hiểm nguy. Nhờ hành động dũng cảm và quyết đoán, 2 nạn nhân là anh Rơ Mah Việt (SN 1999) và anh Rah Lan H'Nom (SN 1996) đã được cứu sống.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, hạ sĩ Thiệp không may bị điện giật, bất tỉnh ngay tại hiện trường. Dù được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng hạ sĩ Thiệp đã không qua khỏi. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Đại diện Quân đoàn 34 cho biết: Sự hy sinh của hạ sĩ Kpă Thiệp đã làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng. Trong thời khắc sinh tử, anh đã lựa chọn bảo vệ tính mạng của nhân dân, chấp nhận đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống cho người khác, làm sáng ngời hình ảnh anh " Bộ đội cụ Hồ " "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Đại diện gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Chư Sê truy tặng anh vì hành động dũng cảm cứu người (Ảnh: Hoài Chu).

Hành động dũng cảm của hạ sĩ Kpă Thiệp tiếp tục khẳng định rằng ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Được biết, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã đến thăm hỏi, chia buồn và đã quyên góp, ủng hộ gia đình hạ sĩ Kpă Thiệp số tiền gần 150 triệu đồng.