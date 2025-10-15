Hà Nội

Xã hội

Truy bắt nhóm đối tượng đột nhập nhà hàng, tiệm vải trộm tiền

Để kiếm tiền tiêu xài cá nhân, 3 thanh niên ở tỉnh Quảng Trị đã vào đến phường Hội An (TP Đà Nẵng) đột nhập nhà hàng, tiệm vải trộm tiền.

Thanh Hà

Ngày 15/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi), Đinh Chí Vỹ (18 tuổi) và Hoàng Nhật Duy (19 tuổi, cả ba cùng trú Quảng Trị) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hội An, TP Đà Nẵng về hai vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong đêm 11/10 với tổng thiệt hại hơn 112 triệu đồng.

Phòng đã phối hợp với Công an phường Hội An và Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

bobatrom-a.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định Hùng, Vỹ và Duy là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên và đã trốn về TP Huế và Quảng Trị.

Phòng đã cử tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế và Quảng Trị để truy bắt.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ, ba nam thanh niên trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định sáng 9/10, Hùng rủ Vỹ và Duy vào TP Đà Nẵng "kiếm tiền tiêu xài" bằng cách trộm cắp.

Cả ba đi xe khách từ Quảng Trị vào, thuê nhà nghỉ ở. Đêm 11/10, nhóm này bắt taxi đến phường Hội An, lén đột nhập vào nhà hàng F.C. (đường Hoàng Diệu). Phát hiện cửa sau không khóa, cả nhóm cạy cửa, lấy tiền trong két sắt và heo đất (dùng bỏ tiền tiết kiệm) tổng cộng 6 triệu đồng.

Sau đó nhóm tiếp tục thực hiện vụ trộm tại tiệm vải và hàng lưu niệm đường Nguyễn Thái Học do ông T.M.T. (39 tuổi, trú phường Hội An) làm chủ.

Duy chui qua cửa sổ, dùng tuốc nơ vít cạy tủ, lấy 36 triệu đồng tiền Việt Nam cùng một xấp tiền ngoại tệ, số ngoại tệ sau đó mang đi đổi được 39 triệu đồng, ngoài ra còn một số ngoại tệ lẻ chưa thực hiện đổi. Toàn bộ số tiền trộm được nhóm này chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

