Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' buôn hàng cấm ở TP Huế

Dù đang chấp hành án tù treo, Trần Thị Tuyết (TP Huế) vẫn vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ" buôn bán hàng cấm.

Hạo Nhiên

Ngày 15/10, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - TP Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết (SN 1963, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu từ ngoài tỉnh đưa vào địa bàn tiêu thụ.

Chiều 4/10, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng và kiểm tra ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 75E-016.39 chạy tuyến Ba Đồn - Quảng Trị - Huế, do Nguyễn Văn Thành (SN 1964, trú tại thành phố Huế) điều khiển.

ba-tran-thi-tuyet-1.jpg
Bị can Trần Thị Tuyết.

Trên xe, công an phát hiện bà Trần Thị Tuyết cùng một phụ nữ khác mang theo lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc, gồm: 70 cây thuốc lá JET, 10 cây thuốc lá Hero, 50 cây thuốc lá Esse Change. Tổng cộng khoảng 700 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, thuộc danh mục hàng cấm kinh doanh tại Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Tuyết khai đã mua số thuốc lá trên từ tỉnh Quảng Trị để đưa vào thành phố Huế tiêu thụ.

Được biết, Trần Thị Tuyết từng bị TAND quận Phú Xuân, thành phố Huế tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” hồi tháng 6/2025, nhưng sau đó vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video đột kích kho thuốc lá lậu thu giữ 150.000 bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
