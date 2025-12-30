Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân người đàn ông chém vợ, cháu tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử

Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh đã mang dao chém khiến 2 người tử vong gồm vợ và cháu, sau đó đối tượng nhảy lầu tự tử.

Hải Ninh

Chiều ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 7h ngày 30/12/2025, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

777766.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại nhà chị Đ.T.N thuộc Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn.

Theo đó, do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngọc Sơn) đã mang dao chém khiến 2 người tử vong là chị V.T.N.A (SN 2004), cháu Đ.X.M. (SN 2023) và 1 người khác bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, địa chỉ tại phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng ngày 20/12, giữa chị V.T.N.A và chồng là Dương Văn Khánh cùng trú tại Tổ dân phố Thanh Cao phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27/12, chị V.T.N.A đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn để ở. Tức giận vì bị vợ bỏ, sáng 30/12/2025, Dương Văn Khánh đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4 - 858.68 mang theo dao đến nhà mẹ vợ, chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N (SN 2001, trú tại Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn, là chị dâu của chị V.T.N.A). Thời điểm này, chị Đ.T.N và con trai là cháu Đ.X.M (SN 2023) đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ vụ việc để ổn định dư luận xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiếp tục tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân, nhưng hậu quả lại là bi kịch không gì có thể bù đắp đối với các gia đình nạn nhân.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình, lối ứng xử thiếu kiểm soát cảm xúc, coi thường pháp luật. Trong một xã hội văn minh, mọi mâu thuẫn, tranh chấp, đặc biệt là mâu thuẫn trong gia đình, cần được giải quyết bằng đối thoại, bằng pháp luật và sự can thiệp kịp thời của gia đình, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, làm chủ hành vi và cảm xúc của bản thân. Gia đình và cộng đồng cần quan tâm, phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn để kịp thời hòa giải, hỗ trợ, ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

#bạo lực gia đình #Thanh Hóa #chém #tự tử #mâu thuẫn hôn nhân #giết người

