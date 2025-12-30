Hà Nội

Xã hội

Máy xúc hất văng xe máy trên Quốc lộ ở Phú Thọ, hai người bị khởi tố

Máy xúc lưu thông trên QL32 qua xã Tam Nông gây tai nạn làm nữ sinh bị thương nặng, cơ quan công an đã khởi tố lái xe và chủ phương tiện.

Nguyễn Hinh

Ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (SN 1998, trú khu Hạ Bạc, xã Yên Lập) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (SN 1993, trú khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, hồi 14h28 phút ngày 28/12, tại Km70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy chuyên dùng (máy xúc, không biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên điều khiển với xe mô tô biển số 19N1-012.84 do chị Phan Huyền T (SN 2006, trú xã Tam Nông). Hậu quả, chị T bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 82%, xe mô tô hư hỏng.

Quá trình điều tra xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyên cùng Đỗ Quang Long, chủ cơ sở thu mua phế liệu nơi Nguyên làm thuê, đã dự bữa ăn tại nhà người thân và Nguyên có sử dụng rượu bia. Sau đó, theo chỉ đạo của Long, Nguyên điều khiển máy xúc chuyên dùng tại xưởng phế liệu lên một xưởng sửa chữa ô tô trên địa bàn xã Tam Nông để bơm mỡ.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, không có chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia, Nguyên vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 32.

Khi đến gần xưởng sửa chữa, do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát và không nhường đường cho xe đi ngược chiều, Nguyên đã điều khiển máy xúc va chạm với xe mô tô do chị T điều khiển. Sau va chạm, máy xúc tiếp tục đẩy xe mô tô về phía xưởng sửa chữa và va vào thùng xe đầu kéo đang sửa chữa tại đây mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, Nguyên rời khỏi hiện trường.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia; các tổ chức, cá nhân không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cộng đồng.

>>> Camera giám sát ghi lại sự việc:

