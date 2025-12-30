Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sắc anh đào bừng sáng núi rừng nơi biên viễn xứ Nghệ

Xã hội

Sắc anh đào bừng sáng núi rừng nơi biên viễn xứ Nghệ

Những ngày này, hoa anh đào mang sắc hồng bung nở khắp các bản làng xã Mường Típ (Nghệ An) làm bừng sáng núi rừng.

Thanh Hà- Sách Nguyễn
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, hoa anh đào nơi miền biên xã Mường Típ (Nghệ An) lại đua sắc thắm. Cả bản làng như một thảm lụa đẹp đến nao lòng, cảnh sắc hữu tình như tranh thủy mặc.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, hoa anh đào nơi miền biên xã Mường Típ (Nghệ An) lại đua sắc thắm. Cả bản làng như một thảm lụa đẹp đến nao lòng, cảnh sắc hữu tình như tranh thủy mặc.
Bản Phà Nọi mùa này như một "Nhật Bản thu nhỏ" bởi sắc hoa anh đào. Hoa anh đào nở rộ khiến cả bản làng trở nên rực rỡ sắc màu, lung linh và đầy thơ mộng hiếm nơi nào có được.
Bản Phà Nọi mùa này như một "Nhật Bản thu nhỏ" bởi sắc hoa anh đào. Hoa anh đào nở rộ khiến cả bản làng trở nên rực rỡ sắc màu, lung linh và đầy thơ mộng hiếm nơi nào có được.
Dưới tán hoa anh đào, bản làng bình yên đang từng ngày đổi mới nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc.
Dưới tán hoa anh đào, bản làng bình yên đang từng ngày đổi mới nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc.
Hoa anh đào nơi đây là giống đặc biệt, không phải ngoại lai mà được người dân lấy từ những khu rừng già mang về bản trồng tạo nên một bức tranh hồng đẹp đẽ mỗi độ xuân về.
Hoa anh đào nơi đây là giống đặc biệt, không phải ngoại lai mà được người dân lấy từ những khu rừng già mang về bản trồng tạo nên một bức tranh hồng đẹp đẽ mỗi độ xuân về.
Những chùm hoa phớt hồng bung tỏa giữa tiết trời lạnh giá làm sáng lên một góc trời của bản làng miền Tây xứ Nghệ.
Những chùm hoa phớt hồng bung tỏa giữa tiết trời lạnh giá làm sáng lên một góc trời của bản làng miền Tây xứ Nghệ.
Theo người dân địa phương, những hàng anh đào được trồng tại trường từ năm 2012 và tỏ ra khá thích hợp với khí hậu nơi đây. Cây có thân to, cành tán rộng và cao.
Theo người dân địa phương, những hàng anh đào được trồng tại trường từ năm 2012 và tỏ ra khá thích hợp với khí hậu nơi đây. Cây có thân to, cành tán rộng và cao.
Vẻ đẹp trong trẻo nơi rẻo cao xứ Nghệ.
Vẻ đẹp trong trẻo nơi rẻo cao xứ Nghệ.
Năm nay, hoa nhiều hơn mọi năm, cánh hoa cũng dày hơn nên rất đẹp.
Năm nay, hoa nhiều hơn mọi năm, cánh hoa cũng dày hơn nên rất đẹp.
Những hàng cây hoa anh đào được trồng nhiều nhất ở trường tiểu học Mường Típ 1 - điểm trường Phà Nọi và dọc ngay lối vào bản. Hoa anh đào ở đây nở vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch, với sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Những hàng cây hoa anh đào được trồng nhiều nhất ở trường tiểu học Mường Típ 1 - điểm trường Phà Nọi và dọc ngay lối vào bản. Hoa anh đào ở đây nở vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 dương lịch, với sắc hồng rực rỡ, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Thanh Hà- Sách Nguyễn
#hoa anh đào #núi rừng #biên viễn #Nghệ An #bừng sáng

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT