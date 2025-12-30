Hà Nội

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh giao nộp 3 cá thể động vật quý hiếm

Người dân ở tỉnh Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phúc trạch, Công an xã Hương Đô và Hạt Kiểm Lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể khỉ vàng từ 3 hộ dân.

Theo đó, 3 người dân tự nguyện giao nộp, gồm: ông Hoàng Minh Sơn (trú tại thôn 6, xã Hương Đô), ông Nguyễn Văn Đạt (trú thôn Tân Phúc, xã Phúc Trạch) và ông Nguyễn Viết Phi (trú tại thôn Trung Lĩnh, xã Phúc Trạch).

z6295020255400-e51777a1e815f0b04ceb28dd43d5949b-1937-626jpg-1.jpg
Người dân tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm.

Được biết, các cá thể khỉ này thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 159 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

Bài liên quan

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ vàng quý hiếm

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị vừa tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an xã Tân Thành (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm kiểm lâm Hóa Tiến vận động ông Đinh Tiến Anh (SN: 1996, thôn Tân Tiến, xã Tân Thành) giao nộp 01 cá thể khỉ vàng, có trọng lượng 2,5kg.

img-1766458991037-1766461114008.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ vàng quý hiếm.
Xem chi tiết

