Nữ giúp việc ở Phú Thọ bị khởi tố vì trộm lợn đất 10 triệu đồng

Lợi dụng việc từng được thuê dọn vệ sinh, một nữ giúp việc tại xã Thọ Văn, Phú Thọ đã trộm lợn đất chứa hơn 10 triệu đồng của gia chủ, hiện đã bị khởi tố.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 30/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1999) trú tại khu 2, xã Thọ Văn về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Thanh Hương và vị trí trộm lợn đất. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Thọ Văn tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N, về việc bị mất trộm một con lợn đất tiết kiệm để trong tủ quần áo tại phòng ngủ. Bên trong lợn đất có khoảng 10 triệu đồng là số tiền gia đình tích góp trong thời gian dài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Hương là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Hương khai nhận trước đó từng nhiều lần được gia đình chị N thuê đến dọn dẹp vệ sinh nhà ở. Trong quá trình làm việc, đối tượng đã quan sát, nắm được không gian sinh hoạt và phát hiện gia đình cất giữ lợn đất trong tủ quần áo tại phòng ngủ. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và quay lại thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi bị phát hiện, Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi và tự nguyện giao nộp số tiền 10.300.000 đồng để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt 2 "nữ quái" trộm cắp liên tỉnh lấy nhiều tiền và vàng.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)