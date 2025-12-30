Triệt phá đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn tại TP HCM

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu thực phẩm chức năng quy mô lớn, hoạt động với thủ đoạn tinh vi trên địa bàn thành phố này.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Văn Vinh (SN 1971), Phan Thị Tuyết Nhung (SN 1982) và Trần Ngọc Phương Uyên (SN 2001) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tống đạt các quyết định đối với các bị can.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có xuất xứ từ nước ngoài được tiêu thụ với quy mô lớn tại thị trường trong nước, nghi nhập lậu.

Kết quả điều tra xác định, Tạ Văn Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Profit (TP HCM), là đối tượng cầm đầu, thuê Nhung và Uyên tham gia buôn lậu thực phẩm chức năng của các hãng Biotech và Mutant từ Canada, Hungary về tiêu thụ trong nước.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã bắt giữ một container hàng hóa của Công ty TNHH Profit, gồm nhiều sản phẩm của hãng Biotech (Hungary) trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng, nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, từ ngày 16/4/2025, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, nên đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi buôn lậu và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu và tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.